La dissenteria è un disturbo molto fastidioso. Può capitare a tutti e in tutti i periodi dell’anno. In inverno a causa della classica influenza e in estate per un colpo di calore o uno sbalzo di temperatura. Ma la dissenteria può venire anche per motivi igienico-alimentari. Bere qualcosa di molto freddo oppure mangiare qualcosa che è andato a male. A tal proposito sono molto delicati tutti i cibi crudi, come le tartare di carne e di pesce, oppure le salse e le creme che contengono uova crude. Esempi tipici sono la maionese e il tiramisù.

Qualunque sia la causa originaria, sicuramente la dissenteria è assai fastidiosa e può portare anche a vivere situazioni imbarazzanti soprattutto se si è fuori casa. A tal proposito potrebbe essere utile il nostro articolo sull’utilizzo dei bagni pubblici.

In generale, sarebbe preferibile evitare l’assunzione di medicinali se non quando assolutamente necessario. Appena si può, meglio trovare sollievo a fastidi e malesseri con rimedi naturali.

Possiamo dare tregua alla dissenteria mettendo in pratica semplici accorgimenti alimentari. In una guida molto utile abbiamo visto quali alimenti assumere. Oggi invece andremo a vedere i cibi che è meglio evitare.

Quando si ha questo problema sono questi gli alimenti da evitare per tornare presto in forma e senza assumere farmaci.

Cibi ricchi di fibre

Sono sconsigliati tutti gli alimenti ad alto contenuto di fibre poiché velocizzano il transito e lo svuotamento intestinale. Evitare quindi pane e pasta integrali (e tutti gli alimenti a base di farine integrali in genere), ed anche le verdure fibrose. Per quanto riguarda le verdure, è meglio assumerle sotto forma di centrifugati.

Latticini

Banditi anche formaggi, latte, yogurt e derivati. La flora intestinale normalmente ci aiuta nella digestione del lattosio. In caso di dissenteria, essendo compromessa, non riuscirebbe a svolgere questa importante funzione.

Grassi e zuccheri

I cibi grassi e quelli troppo ricchi di zuccheri richiamano ulteriori liquidi nell’intestino andando così a peggiorare la situazione.

No, quindi, a salumi e insaccati, uova fritte e fritture varie, e dolci troppo elaborati magari con creme e cioccolato.

Verdure crude

Meglio la verdura cotta. Da evitare assolutamente gli ortaggi troppo fibrosi o che causano la formazione di gas. Ad esempio, broccoli, cavolfiore, carciofi, cavoli, ceci, cipolla, fave, fagioli, lenticchie, piselli e ravanelli.

Frutta

Per quanto riguarda la frutta, soprattutto nella fase acuta, eliminare totalmente pere, uva, kiwi, fichi, prugne e melone. Molto utili invece le banane e i centrifugati di mela.

Bevande

Non assumere succhi di frutta perché troppo zuccherini e neppure caffè. Assolutamente vietati alcolici e superalcolici.

Buona norma sarebbe bere acqua, camomilla e tisane. L’importante è assumerle a piccoli sorsi, né troppo fredde né troppo calde.

Tenendo a portata di mano la lista che abbiamo elaborato, è abbastanza semplice: quando si ha questo problema sono questi gli alimenti da evitare per tornare presto in forma e senza assumere farmaci.