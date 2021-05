La diarrea è un disturbo piuttosto comune e diffuso. Non capita solo in inverno durante la stagione influenzale (la classica “gastro-intestinale”). In realtà, si tratta di un disturbo che può comparire per tantissimi motivi, tra i più svariati.

Dal momento che imbottirsi di medicinali non è proprio l’ideale, se non in casi davvero necessari… Laddove si può, meglio evitare. Ci sono infatti molti fastidi e malesseri che possiamo risolvere con rimedi del tutto naturali. Uno di questi casi è proprio la dissenteria, che possiamo placare mettendo in pratica dei semplici accorgimenti alimentari. Abbiamo quindi pensato ad una guida molto utile: “Evitare alternative perché sono questi i cibi da preferire per tornare presto in forma e senza assumere farmaci”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Bere tanto

La diarrea provoca una forte perdita di liquidi. Per questo, la cosa più importante da fare è bere molto per recuperare i liquidi persi e mantenersi ben idratati. Il rischio è infatti quello di perdere importanti sali minerali.

Bere quindi molta acqua: poca alla volta ma molto frequentemente. Dato che il sapore dell’acqua non “dice nulla”, e dopo un po’ stanca, possiamo aromatizzarla con del succo di limone, che tra l’altro ha potere astringente. In alternativa, vanno bene anche tisane e tè senza zucchero. Ottima idea anche il brodo vegetale, che oltre ad idratarci, ci rifornisce dei sali minerali persi.

Sono questi i cibi da preferire per tornare presto in forma e senza assumere farmaci

Una volta passata la fase acuta e dopo esserci ben idratati, attendere qualche ora e poi cominciare a mangiare qualcosa di solido. Con moderazione e facendo piccoli pasti.

Sono da preferire cereali come il riso, il semolino, la polenta e le patate bollite, nonché tutti gli alimenti “secchi”: fette biscottate, pane tostato, crackers…

Come fonte proteica, via libera a carni e pesci magri (vitello, pollo, tacchino, sogliola, orata).

Per quanto riguarda le verdure, meglio quelle cotte. In particolare, sono da prediligere carote, zucchine e spinaci.

Se possibile, evitare i condimenti. Al massimo un goccio di olio d’oliva a crudo. Limone invece in grandi quantità.

Per quanto infine riguarda la frutta, possiamo concederci banane, ananas, mele, pesche e pompelmo.

Modalità di cottura

In caso di diarrea è poi fondamentale cucinare in maniera leggera. Da preferire quindi la bollitura, il vapore, i ferri, il microonde e la piastra.