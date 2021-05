Ci sono degli oggetti che abbiamo in casa con cui non sappiamo cosa fare. Tra questi ci sono le vecchie padelle rovinate da usura e cotture frequenti. Sono difficili da smaltire e molto spesso occupano prezioso spazio nei cassetti. Ma dopo aver parlato di mollette e coperte, oggi noi di Proiezioni di borsa stiamo per suggerire altre fantastiche idee di riciclo creativo. Ed è davvero incredibile che alcuni di noi buttino via le vecchie padelle dopo aver scoperto quante cose possiamo farci.

Creiamo un originale lampadario e dei punti luce

Le nostre vecchie padelle possono trasformarsi in originalissimi lampadari e punti luce. Come? Puliamo la padella e copriamo eventuali graffi o imperfezioni con un cartoncino. A questo punto foriamo il centro esatto del recipiente con un trapano e facciamo passare un filo elettrico a cui attaccheremo un lampadina. Togliamo il manico, uniamo al filo un gancio molto resistente e attacchiamo al soffitto. La padella ci regalerà un’atmosfera calda e intima.

Ancora più semplice realizzare dei porta candele dal sapore retrò. Ci basterà piazzare al centro della padella la nostra candela preferita e il gioco è fatto. Se vogliamo che la cera non coli sul recipiente teniamola a bagno con acqua e sale grosso prima di piazzarla.

È davvero incredibile che alcuni di noi buttino via le vecchie padelle dopo aver scoperto quante cose possiamo farci: quadretti e vasi sospesi

Chi è particolarmente a suo agio con disegno e applicazioni può trasformare una padella in un originalissimo quadretto. Puliamo bene la superficie e se presenta graffi e imperfezioni copriamoli con della carta adesiva. A questo punto potremo iniziare a disegnare quello che più ci piace e attaccare al muro a lavoro ultimato.

O in alternativa possiamo decorarla con un centrino fatto a uncinetto.

Se abbiamo una stanza abbastanza grande e più padelle possiamo creare dei bellissimi vasi sospesi. Foriamo i quattro angoli del bordo della padella. Appoggiamo una pianta o dei fiori sul fondo e facciamo passare delle cordicelle metalliche dentro ai fori. Uniamole con un unico gancio metallico e attacchiamole al soffitto. E avremo un vero e proprio giardino sospeso in casa.