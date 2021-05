Il Lago di Como, o Lario, è un vanto italiano ed uno degli specchi d’acqua più seducenti dell’intero pianeta. Non a caso, The Huffington Post, nella sua classifica, lo aveva inserito al primo posto tra i laghi più belli al mondo. Personaggi storici e vip come Winston Churchill, John F. Kennedy e George Clooney lo hanno scelto come luogo in cui soggiornare e passare il tempo. Oggi parleremo di uno dei paesi più suggestivi, se non il più bello dell’intero lago, ideale per le vacanze. Vediamolo con la nostra Redazione.

L’affascinante borgo culturale dai mille paesaggi e tramonti unici, perfetto per una gita fuori porta sul lago più bello del mondo

Bellagio sorge sulla riva del Lago di Como, in una posizione davvero esclusiva. Si trova, infatti, nel punto in cui si dividono i due rami del lago. L’ambiente circostante è davvero variegato: al paesaggio lacustre si alternano sia le colline sia le vette delle Alpi.

Ma Bellagio è nota anche per i suoi edifici storici ricchi di fascino, come le ville e le basiliche antiche. È il paese perfetto per chi cerca un mix tra natura e cultura.

Gli edifici più caratteristici

Bellagio è l’affascinante borgo culturale dai mille paesaggi e tramonti unici, perfetto per una gita fuori porta sul lago più bello del mondo. Arrivati qua è impossibile non rimanere affascinati dalle sue tante ville storiche. Tra le più belle, la seicentesca Villa Serbelloni, ora importante hotel di lusso. Non da meno è Villa Melzi, nei pressi della quale c’è anche un piccolo museo archeologico. Entrambi gli edifici hanno dei bellissimi giardini esterni che vale la pena di visitare.

Sono ricche di fascino anche la Basilica di San Giacomo e la Chiesa di San Giorgio, entrambe del XII secolo. La Basilica, in particolare, è sede di importanti opere pittoriche.

Cosa fare nei dintorni di Bellagio

Bellagio è unica, ma attorno ad essa ci sono tanti altri borghi stupendi da visitare. Tra questi menzioniamo Menaggio, Varenna e Lenno. Imperdibile a Tremezzo la bellissima Villa Carlotta, sia museo artistico che giardino botanico.

Per un tour in mezzo al lago si consigliano invece le visite guidate in battello. Gli appassionati di sport acquatici possono invece optare per le escursioni in kayak organizzate dai centri sportivi locali.