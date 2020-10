Gli amanti di castagne, spesso, di danno alla raccolta delle stesse in aree che non sanno a chi appartengono. Quindi, in questa raccolta indiscriminata, si finisce per non sapere se quello che si sta facendo sia lecito o meno. In particolare, una domanda più specifica che bisognerebbe porsi è se sia legale raccogliere castagne. Ebbene, non solo non è legale ma si rischia, addirittura, di commettere un reato. Conseguentemente, è bene chiedersi: “quando raccogliere castagne può diventare un reato?”. Lo è, certamente, quando stiamo sottraendo beni ad un privato, nel qual caso l’azione che commettiamo integra un furto.

Ciò in quanto, come detto, il bosco può essere di proprietà privata e quindi, è opportuno, preventivamente, informarsene. Teoricamente, deve essere l’escursionista ad accertarsi se il bosco è privato o è comunale, non essendo obbligatorio esporre il segnale di divieto. Inoltre, a prescindere dalla proprietà, ci sono delle zone in cui vige il divieto di raccogliere castagne per preservare il paesaggio.

Conseguenze per chi raccoglie castagne in un fondo privato

In definitiva, se il fondo è privato e si raccolgono castagne, può ricorrere il reato di furto. Infatti, questo punisce proprio «chiunque s’impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarre profitto per sé o per altri». La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154 a 516 euro. Il delitto, inoltre, è punibile a querela della persona offesa, cioè del proprietario del fondo violato. Poi, se si viene colti in flagranza, cioè con le castagne nel sacco, oppure nell’atto di raccoglierle, si rischia la reclusione fino a 1 anno. Oppure, in alternativa, viene comminata la multa fino a 206 euro.

Quando invece è legale?

Chiarito “quando raccogliere castagne può diventare un reato”, vediamo, adesso, quando è legale. Ebbene, lo è nei boschi che non sono di proprietà privata e se non è vietato dalle autorità locali. Ti chiederai come si fa a sapere tutto ciò? Certamente, si può chiedere alle autorità oppure all’ufficio del turismo locali. In tal caso, chiederemo in quali zone si possono raccogliere castagne, quando lo si può fare e se c’è una quantità massima consentita. Tutte queste indicazioni sono essenziali se si vuole essere certi di non incorrere nelle anzidette conseguenze penali.