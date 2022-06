Come tutti gli anni, anche nel 2022 la Foundation for Environmental Education (FEE) ha eletto le spiagge vincitrici delle bandiere blu. Il premio è assegnato in base alla qualità delle acque, dei servizi offerti e della salvaguardia ambientale. Per questo sono in molti a scegliere queste destinazioni per le loro vacanze così da godere di un mare cristallino e pulito.

Pochi, però, sanno che queste bandiere sono assegnate anche ai laghi e alle specifiche località sulle loro sponde. Quindi, anche gli appassionati delle vacanze al lago potranno orientarsi meglio, sapendo (a detta della FEE) di immergersi in acque non contaminate.

Quest’anno le località selezionate sono 10 e sono dei gioielli tutti italiani di cui possiamo davvero essere fieri.

La nuova arrivata

L’ultima aggiunta all’elenco delle località di lago con Bandiera Blu è Cannero Riviera. Questo pittoresco borgo si affaccia sul Lago Maggiore, come se sorgesse direttamente dalle sue acque. A pochi passi possiamo poi ammirare del meraviglioso Parco degli Agrumi del Piemonte. Per godere della località in maniera un po’ più attiva c’è poi la passeggiata a bordo lago conosciuta come Via delle Genti.

Quali sono i laghi più belli d’Italia che hanno vinto la Bandiera Blu per le loro acque cristalline e pulite

Fra le destinazioni più conosciute con bandiere blu c’è Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Questo è uno dei borghi più belli del nostro Paese, che non a caso viene chiamato anche “città giardino”. Infatti, oltre a essere inserito in un contesto meraviglioso grazie al Lago di Garda, ci troviamo anche all’interno della meravigliosa Riviera dei limoni, in cui poter fare calme passeggiate, come quella del Lungolago D’Annunzio.

Poi c’è Gozzano sul Lago d’Orta, dotato di una spiaggia con tutti i servizi e uno splendido panorama.

Ci spostiamo in montagna per ammirare il Lago di Lavarone con le sue acque turchesi. Ci troviamo in Trentino, dove vince la bandiera blu anche il lago di Caldonazzo, nella Valsugana. Qui possiamo godere di diverse spiagge e passeggiate per rilassarci, ma anche di stabilimenti attrezzati, locali e attività sportive.

Vince anche Sella Giudicarie, sul Lago di Roncone, circondato dal verde in cui addentrarsi in bicicletta o a piedi.

C’è poi Levico Terme, circondata da boschi lussureggianti e montagne bianche, nonché dall’omonimo lago azzurro.

A seguire troviamo Trevignano Romano sul Lago di Bracciano, vicino a Roma. Questa è una destinazione perfetta per gli sportivi che vogliono cimentarsi con canoa, vela, windsurf e immersioni.

Poco distante, in Abruzzo, troviamo ben due laghi con bandiera blu: quello di San Domenico e di Scanno. In particolare, merita una visita l’eremo di San Domenico, che si specchia sulle meravigliose acque cristalline e si accosta a promontori calcarei che ricordano la Croazia, uniti dall’iconico Ponte degli archi.

Ecco, dunque, quali sono i laghi più belli d’Italia perfetti per le nostre vacanze estive.

