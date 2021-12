Riuscire ad avere un bucato impeccabile, sempre pulito, profumato e senza macchie, a volte può essere una sfida piuttosto difficile da superare. Spesso, infatti, le macchie più ostinate non vanno via al primo colpo e bisogna quindi effettuare diversi lavaggi prima di ottenere i risultati sperati.

Questo potrebbe comportare non solo un notevole spreco di tempo e di prodotti, ma anche di energia elettrica.

La vita è sempre più cara

Con il costo delle bollette e dei prodotti che aumentano sempre di più, sta diventando sempre più urgente la necessità di risparmiare. Molte persone non riescono già da tempo ad arrivare a fine mese ed occorre quindi ingegnarsi per vivere almeno dignitosamente.

Quindi, oltre ad osservare queste 7 regole pratiche per abbattere i costi inutili, possiamo adoperare diverse strategie nel quotidiano.

Ritornando alle pulizie, possiamo, ad esempio, produrre in casa dei detersivi fai da te, come questo sgrassatore universale.

Oppure, nel caso del lavaggio del bucato, possiamo sfruttare un prodotto naturale che pochi conoscono. Vediamo di cosa si tratta.

Altro che bicarbonato e aceto, ecco il detergente 100% naturale che renderà il bucato perfetto e profumato

Tra i migliori prodotti naturali in circolazione vi è sicuramente il sapone nero all’olio d’oliva. Si tratta di un tensioattivo naturale e biodegradabile, privo di solventi o coloranti, considerato l’alleato numero 1 delle pulizie. Infatti, abbiamo già visto che grazie a questo sapone possiamo eliminare facilmente aloni, ditate e sporcizia di vetri e specchi.

Un bucato morbido e profumato

Oltre a queste straordinarie capacità, il sapone nero all’olio d’oliva è anche un ottimo detergente per il bucato. Infatti, non tutti sanno che questo prodotto è molto efficace per smacchiare capi e vestiti. Può essere utilizzato in due modi differenti:

in lavatrice, al posto dei classici detersivi;

a secco, prima del lavaggio, per trattare le macchie più ostinate.

Nel primo caso, basterà versare nella vaschetta 4 cucchiai rasi di sapone nero liquido, come se fosse un normale detersivo.

Nel secondo caso, basterà applicare una piccola quantità di sapone sulla macchia, strofinare e lasciare agire per 15 minuti. Dopo di che, possiamo inserire l’indumento in lavatrice.

Per profumare ancora di più il bucato ed attenuare il classico odore di olio d’oliva, possiamo aggiungere nella vaschetta 5 gocce di olio essenziale. Quindi, altro che bicarbonato e aceto, ecco il detergente 100% naturale che renderà il bucato perfetto e profumato.