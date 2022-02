Quando si vuole puntare sullo sguardo, il trucco fa gran parte del lavoro. Bisogna però fare attenzione a metterlo nel modo giusto e a scegliere i colori migliori per evitare di spegnere gli occhi invece che accenderli.

Ad esempio, una volta superati gli anta sarebbero da evitare gli ombretti che invecchiano lo sguardo e sottolineano le rughe.

Anche l’eyeliner, alleato dello sguardo magnetico per eccellenza, dovrebbe essere scelto e messo con cura. Oltre al classico nero, vediamo come mettere e abbinare gli eyeliner colorati.

Come mettere l’eyeliner colorato in questi 3 abbinamenti per far risaltare gli occhi e rendere lo sguardo magnetico

Per vivacizzare il trucco facendo risaltare gli occhi, gli eyeliner colorati sono un’ottima scelta.

Anche chi non li ha mai portati, con questi abbinamenti molto semplici da fare potrà andare sul sicuro.

Una regola da tenere sempre a mente è che le linee devono essere sottili. Eccedere non è mai una scelta saggia, quando si parla di trucco. Per quanto riguarda la linea, se risulterà troppo spessa rischierà di spegnere lo sguardo o creare un effetto panda.

A questo punto, si può finalmente iniziare col trucco. Il primo modo di usare l’eyeliner colorato è abbinarlo a uno classico nero. Dopo aver disegnato una sottile linea nera sulla rima palpebrale, bisogna semplicemente aggiungere sopra un’altra linea sottile di un colore più chiaro. Si può optare per un blu se si cerca l’intensità, per un turchese o un verde per illuminare gli occhi.

Osservando l’iride dell’occhio, inoltre, si possono anche notare delle leggere pagliuzze o sfumature che si potranno riprendere nel colore dell’eyeliner.

Il trucco per mettere l’eyeliner in modo originale con o senza ombretto

L’eyeliner si può anche abbinare all’ombretto per uno sguardo più profondo. Bisogna prima mettere un ombretto metallizzato, per esempio color argento. Poi, si passa al normale eyeliner, scegliendo un colore scuro e profondo come il blu. A questo punto, con il mignolo, o con un cotton fioc, si può andare a sfumare l’ombretto leggermente sopra la linea di eyeliner.

Chi ha gli occhi marroni, può puntare su alcune palette di ombretti sotto i 20 euro che intensificheranno ancora di più lo sguardo.

Infine, un modo originale di portare l’eyeliner è tracciare una linea non sulla palpebra superiore, ma su quella inferiore. Rimanendo sempre molto vicino alle ciglia, si può disegnare una linea spezzata che prenderà solo metà o un terzo della palpebra inferiore. Bisognerà tracciare il codino esterno con attenzione in modo che sia sottile e leggero per non appesantire il trucco. Per questo tipo di tratto sono perfetti i colori chiari, per esempio il bianco o il verde.

Ora che sappiamo come mettere l’eyeliner colorato in questi 3 abbinamenti, possiamo dare un ultimo tocco di profondità allo sguardo. Terminiamo quindi col mascara per allungare le ciglia e avere un trucco impeccabile, ma scegliendo lo scovolino più adatto all’effetto che si vuole ottenere.