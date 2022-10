Quando le unghie cominciano a rompersi ecco che cosa si può fare

Oggi si punta molto sulle unghie per la bellezza delle mani. In passato era soprattutto la pelle a dover essere curata per avere un tocco soffice e vellutato. Oggi esplode la moda unghie attraverso ricostruzioni, french e semipermanente.

Tuttavia, non esistono solo le unghie delle mani, ma anche quelle dei piedi. Spesso vengono abbinate nel colore, soprattutto nel periodo estivo. Ciò non toglie che molti continuano a praticare sport acquatici anche nel periodo invernale. Infatti, è proprio nelle piscine che è possibile prendere le micosi alle unghie.

A differenza del mare la piscina è uno spazio più ristretto ed è frequentata da molte persone. Per questo motivo bisogna avere l’accortezza di portare sempre i sandali e di avere una buona igiene dei piedi.

Perché si rompono o appaiono striate

Può capitare che le unghie si rompano oppure che perdano il loro tenore elastico o che appaiono delle striature su di esse. In genere ciò dipende da una mancanza di idratazione, una causa diffusa del degrado dell’unghia.

Soprattutto poi nelle persone che entrano in una certa età, è possibile notare delle striature verticali sulle unghie. Ciò compare soprattutto su quelle dei piedi, che hanno tendenza a perdere di morbidezza. Certamente l’inizio della vecchiaia può essere la causa di tutto, ma anche bisogna considerare anche molti altri fattori.

Quando le unghie cominciano a rompersi ecco qualche rimedio

Per aiutare l’unghia a riprendersi non bisogna dimenticare di massaggiarla, così come le cuticole, e utilizzare dei prodotti idratanti, che possono aiutare nel lungo periodo.

Ci si potrebbe chiedere se su un’unghia che presenta striature sia possibile applicare anche dello smalto. Ebbene, tutto dipende dalle cure che si danno. Certamente lo smalto in qualche modo non aiuta l’unghia a riprendersi. Prima di mettere lo smalto sarebbe bene massaggiare l’unghia con qualche prodotto. E ciò anche dopo aver applicato lo smalto.

Come proteggerle

Certamente bisogna aiutare, quando le unghie cominciano a rompersi, anche con l’alimentazione. In questo senso si potrebbero mangiare le noci, le uova e i legumi. Come applicazione locale per massaggio si potrebbe utilizzare l’olio di lino, che serve proprio a fortificare le unghie. Anche l’utilizzo dell’olio essenziale dell’albero del tè potrebbe aiutare non poco, soprattutto per evitare le micosi.

Inoltre, tagliare l’unghia potrebbe creare delle rotture. Piuttosto che utilizzare le forbicine o il tagliaunghie, si potrebbe limarle delicatamente e sempre in un solo verso. Con questi rimedi è possibile prendersi cura delle proprie unghie, che cominciano ad avere striature o a rompersi.

