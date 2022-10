Molte hanno questo capo tornato di moda, ecco come adattarlo alla propria figura

La moda è un fattore spesso ciclico: infatti di volta in volta i capi che possiamo vedere in giro vengono gradualmente dimenticati e poi dopo decenni ritornano alla ribalta. Per questo non è il caso di acquistare secondo le tendenze del momento, ma secondo il proprio gusto e il proprio comfort. Se no il rischio è quello di riempire i nostri cassetti con dei vestiti che non ci rispecchiano e che rimangono dimenticati in un angolo. Per questo oggi parliamo di un oggetto risalente agli anni ’90 che è tornato sotto le luci della ribalta per vedere se recuperarlo o se donarlo o venderlo. Infatti nell’armadio molte hanno questo capo tornato di moda e che da poco è considerato di nuovo trendy: oggi spieghiamo come renderlo il più possibile valorizzante a seconda del nostro tipo di fisicità.

Il ritorno del fashion degli anni Novanta e degli anni Duemila

Moltissime persone ultimamente hanno notato che stanno tornando di moda dei capi che erano molto amati fra la fine del Ventesimo e i primi anni del Ventunesimo secolo. Fra questi ci sono dei capi che purtroppo, però, stanno bene a veramente poche persone, come ad esempio i jeans a vita bassa. Per indossarli infatti è necessario vantare una figura che comprenda un baricentro molto alto, ovvero delle gambe particolarmente lunghe rispetto alla porzione del busto. Oltre a questi però sono tornati anche gli abiti in maglia.

Molte hanno questo capo tornato di moda, ecco come migliorarlo con poche mosse

Una volta questo tipo di vestiario si basava su di un unico modello, abbastanza attillato e fasciante, ma con una composizione fatta di tessuti pesanti. Queste caratteristiche andavano a penalizzare gli individui con una bassa statura e quelli con una bodyshape non esattamente esile. Per fortuna, però, negli anni questo genere di vestito ha assunto vari tipi di sfumature, portando alla creazione di più modelli. Infatti ora si possono trovare anche quelli più svasati, adatti per le persone con un fisico a pera o a clessidra.

Come effettuare uno styling

Un modo per rendere più valorizzante questo vestito è sicuramente quello di portarlo accompagnato da una cintura. Infatti questa evidenzia il punto vita e tende a far risaltare le naturali curve del corpo femminile. Per conferire a tutta la mise un tocco all’ultimo grido è poi consigliabile abbinarlo con degli stivali

Lettura consigliata

Scordiamoci dei soliti noiosi abbinamenti, ecco il colore pantone del 2022 che dona principalmente a chi ha queste caratteristiche