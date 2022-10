Il triangolo astrale porta una fortuna sfacciata a questo segno dopo attese

Siamo a metà ottobre. Il tempo vola. Sembra ieri quando ci rilassavamo al mare in piena estate. Adesso dobbiamo fare i conti con il ritorno alla routine quotidiana. Scuola, università, lavoro. Come abbiamo trascorso la scorsa estate? Beh, alcuni diranno “benissimo”, altri un po’ meno. Del resto, la fortuna va e viene. A proposito di fortuna, ormai sappiamo che questa dipenda anche dalle stelle. Almeno, per quelli che credono nell’astrologia e nell’oroscopo, in particolare. Se siamo tra questi, prepariamoci a delle grandi notizie. I pianeti si allineeranno e sarà una piacevole sorpresa per un segno zodiacale molto speciale. Dopo giorni e giorni di sconforto e sfide quasi insormontabili, finalmente è giunto il suo momento di cavalcare l’onda.

L’ora del Gemelli

Il triangolo astrale porta una fortuna sfacciata a questo segno zodiacale. Il carissimo ed esuberante Gemelli, finalmente, avrà il suo periodo di gloria. Dopo aver atteso giorni interminabili, è giunto il suo momento d’oro. Marte, Venere e Mercurio: la mitica congiunzione sarà dalla sua parte. Lo sappiamo cosa significa? Una super fortuna sfacciata. Ebbene sì, il Gemelli potrà dormire sonni tranquilli, specialmente durante questa settimana. I giorni focosi saranno quelli del weekend, quindi aspettiamoci qualche sorpresa, che sia sul fronte lavorativo o sentimentale.

Caratteristiche associate

Il Gemelli è un segno unico nel suo genere. Ha un carattere particolare che lo rende uno dei più affascinanti. Innanzitutto, è il segno più manipolatore dello zodiaco, poiché ha una bella e ampia dialettica che gli permette di essere sempre al centro dell’attenzione, nonché leader indiscusso. Carismatico e dall’animo sensibile, queste caratteristiche associate ai pianeti in transito lo rendono, oltre che fortunato, anche molto passionale ed intraprendente. Probabilmente, saranno questi tratti a rendergli giustizia ed a farsi strada nei settori della vita quotidiana.

Il triangolo astrale porta una fortuna sfacciata a questo segno dopo varie sofferenze

C’è da dire, però, che nonostante le interessanti peculiarità, il Gemelli quest’anno non ha avuto vita facile. Spesso è stato tra gli ultimi posti nella classifica dei segni più fortunati. Il Gemelli è nato per vincere, per essere al primo posto, sicuramente non per essere ignorato. Quando questo accade, invece di reagire e fare vedere di cosa è capace, si chiude a riccio. La negatività porta altra negatività, per cui il caro Gemelli dovrebbe imparare a stringere i denti e resistere, perché la ruota gira per tutti, prima o poi. Ultima raccomandazione. Non succede nulla se non siamo al primo posto. L’importante è partecipare.

