La tendenza di oggi è quella di curare bene le proprie unghie. Soprattutto nelle sfilate di moda sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. È una questione di onicotecnica e per questo ci sono gli specialisti delle unghie. Oltre al lato estetico, conoscono anche i punti deboli e le piccole questioni di salute che possano interessare le unghie.

È possibile trovare ogni tanto una macchiolina sulla propria unghia. In estate ciò capita soprattutto nelle piscine o negli spogliatoi. Per quanto riguarda i piedi, in inverno capita a causa delle scarpe, che non lasciano respirare il piede. Fatto sta che è possibile notare una macchiolina sull’unghia. Potrebbe essere bianca, oppure gialla o ancora più scura. Se ci si rende il secondo di ciò, meglio prenotare una visita per vedere se si tratta di funghi. I medici sanno bene che ce ne sono di diversi tipi, responsabili di queste macchie sulle unghie. Per questo motivo prima di dare una cura, si esegue in genere un’analisi. Si rivela così il tipo di fungo che affetta l’unghia.

La tendenza unghie di quest’anno si è rivelata con tanta semplicità guardando le grandi star. Kim Kardashian ad esempio era sempre abituata a portare unghie lunghe ricche di nail art. La tendenza ultima invece contiene tanta semplicità e naturalezza. Un contrasto netto con quella dello scorso anno. Questa tendenza è stata confermata poi nelle sfilate di moda di New York. Le modelle di grandi stilisti hanno sfilato senza nail art o semipermanente. Così per Ulla Johnson, Jason Wu o Tory Burch.

La tendenza unghie 2022 più alla moda nelle sfilate e più facile da fare

Tutto questo si annunciava a febbraio 2022. Ora sembra che questo primo sprazzo, abbia inaugurato una nuova tendenza. Questa è diventata più evidente con la sfilata del 5 luglio di Chanel a Parigi. Tutte le modelle avevano unghie corte e monocrome.

Questa è la differenza con le sfilate newyorchesi. In queste ultime non si dava adito a compromessi. Sembravano le unghie semplici e ben curate delle nostre nonne, o meglio d’inizio ‘900. Unghie senza colore, forse solo con un po’ di vernice trasparente.

A Parigi invece le unghie corte erano accarezzate da uno smalto rosso o arancione. Forse per adeguarsi meglio al clima sempre più caldo dell’estate. Ecco allora la tendenza unghie 2022 più alla moda nelle sfilate.

Per Milano bisognerà attendere le sfilate della moda previste verso il 20 settembre. Lì potremo vedere se la tendenza nata a New York e giunta a Parigi, attraverserà anche i confini transalpini. Se lo farà, si inaugura una tendenza che avrà la tentazione di potersi fare in casa. Niente di più sbagliato. Solo la tecnica di uno specialista, ci può rendere le unghie in semipermanente in modo sublime.

