Nuovo mese, nuova stagione di frutta e verdura. Ma quali saranno gli alimenti da comprare in questo mese? Come ben sappiamo ci sono alcuni cibi che sono più indicati in un determinato periodo dell’anno e poi ce ne sono altri che invece conviene gustare in un altro periodo.

Siamo a maggio e quindi non ci resta che scoprire quelle che sono le delizie che possiamo gustare in questo periodo. Ovviamente si potranno mangiare anche a giugno, dopo maggio non è che spariscono.

La frutta si accende di colori vivi e che spronano a fare. Sono colori vitaminici, passionali e gustosi. Sono colori come il rosso e l’arancio. Per quando riguarda la verdura invece il verde diventa intenso. E poi, cosa che in pochi sanno, maggio è anche il mese di un ortaggio molto particolare perché viene usato come frutta.

Non ci resta che scoprire allora questa lista di alimenti e anche le loro proprietà.

Ecco la frutta e la verdura di stagione da comprare fresca al supermercato o al mercato

Andiamo in ordine e analizziamo prima la frutta di maggio. Al primo posto abbiamo le amatissime fragole. Il frutto simbolo del piacere che possiamo accostare al cioccolato. Scegliere però la giusta qualità di fragola non è sempre una cosa molto semplice. Dipende moltissimo dal loro periodo di raccolta.

Parallele al binario dove viaggiano le fragole, viaggiano le ciliegie. Anche questi sono frutti che simboleggiano il piacere, e una ciliegia tira l’altra. Un frutto ricco di sostanze che fanno bene al corpo.

Poi abbiamo la nespola. Questo frutto dal colore arancio non va confuso con l’albicocca. Il sapore della nespola è leggermente acido, ma è ricco di fibre solubili e di altre sostanze super importanti per il corpo. Infine abbiamo l’ortaggio che si usa come frutta e parliamo del rabarbaro. Ortaggio ricco di fibre che quindi aiuta la digestione.

Vediamo le verdure

Per quanto riguarda le verdure non possiamo non citare l’asparago, che è un ottimo diuretico. Infatti quando mangiamo gli asparagi possiamo facilmente notare come l’odore della pipì sia diverso rispetto al solito.

Poi abbiamo il cipollotto, che in realtà è una verdura, ma viene usato tantissimo come aroma. I veri principi di maggio sono i fagiolini, verdura ricchissima di fibre. E infine le fave che, anch’esse, presentano un alto contenuto di fibre.

Ed ecco la frutta e la verdura di stagione, ma queste sono solo alcune perché poi ci sono i piselli, il ravanello, la rucola e tanti altri.

Approfondimento

Quando compriamo la pianta di basilico pochi sanno che questa cela un piccolo segreto