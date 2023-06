Dove andare in vacanza in Toscana spendendo poco con la possibilità di giocare a calcio con Max Allegri

La stagione della Serie A è finita ieri, anche se ci sarà un’appendice finale, domenica prossima, con lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona. Per gran parte dei calciatori è tempo di vacanze, anche se i più importanti saranno impegnati tra finali di coppe e nazionali per un’altra ventina di giorni. Molti di loro sceglieranno le mete più classiche per i Vip, dalla Sardegna a Ibiza. Altri, invece, faranno ritorno a casa, per vivere un’estate tra famiglia e vecchi amici. Quasi tutti gli allenatori, invece, saranno in vacanza da oggi. Tra questi, Max Allegri, che rientrerà alla base di Livorno, una città molto sottovalutata in quanto a turismo. Scopriamola di più.

La Toscana è una meta di vacanza tanto ambita quanto cara. Certo, andandoci tra giugno e luglio, per chi può, si risparmia sempre qualcosa, ma è comunque un luogo dove ben difficilmente si può usare la definizione “low cost”. Livorno, pur affacciandosi sul mare, non è sicuramente tra le mete più indicate per una vacanza. A meno che non la si voglia utilizzare come punto d’appoggio. Perché, se è vero che è una città portuale, quindi con acque non particolarmente limpide, è anche vero che si trova abbastanza vicino ad alcune delle spiagge più belle della Toscana. Quindi, si può fare di Livorno una base, sfruttando affitti e hotel a buon mercato, per poi visitare tutto ciò che la circonda. Il pensiero va subito all’Isola d’Elba, a quella del Giglio e a Rosignano Solvay, ma non esistono solo queste bellezze.

Max Allegri e Livorno, i suoi luoghi

Massimiliano Allegri è uno dei figli più illustri del capoluogo labronico. Al termine di una stagione tormentata e piena di critiche, finita ieri sera con la vittoria di Udine, il tecnico bianconero ha affermato di essere stanco e di aver voglia di vacanza. Pur avendo disponibilità economiche per permettersi qualsiasi cosa, la maggior parte del tempo la vivrà proprio a Livorno, dove è nato e cresciuto. Gli amici di sempre, le partite nel famoso Gabbione, quelle a carte, i tuffi al mare, la voglia di godersi al meglio la sua estate, prima di ritornare a vivere, forse, l’avventura juventina.

Il Bar Ughi, i Bagni Fiume, con la gabbia in cui si disputano i tornei estivi più importanti della città, poco distante da dove sorge la sua casa sul mare. Qui lo si potrà incontrare nei prossimi giorni, magari con il proprio nipotino, il figlio della primogenita Valentina.

Dove andare in vacanza in Toscana spendendo poco: Livorno una meta low cost

Con un budget tra i 350 e i 500 euro si possono trovare sistemazioni di discreto livello. Sia nel centro della città che poco fuori. Avendo la macchina, poi, si possono scegliere delle spiagge molto carine e non particolarmente affollate. La spiaggia di Calafuria, sul litorale Romito, per chi ama la scogliera, la scalinata di Antignano. Lo scoglio della Ballerina, poco lontano, la Quercianella, Rocky Point, il luogo preferito dai surfisti, fino al Golfo di Baratti con la sua pineta.

Tratti di costa che a giugno, sicuramente, saranno poco affollati, tutti facilmente raggiungibili dal capoluogo. Dove andare in vacanza in Toscana spendendo poco a giugno? Una buona idea potrebbe essere la città di Livorno, il buen retiro di Massimiliano Allegri.