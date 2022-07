Si dice spesso e comunemente che il cane sia il miglior amico dell’uomo. In realtà, da questo punto di vista, pure tanti gatti danno allo stesso modo al suo padrone tante soddisfazioni. Proprio in termini di fedeltà e di affetto.

Sebbene il gatto sia visto come un animale domestico riservato e scostante, in realtà spesso non è secondo a nessuno nel volere sempre tante coccole e il massimo dell’amore, dell’affetto e dell’attenzione. Questo specie se, in casa, il gatto viene accudito fin dalla sua nascita.

Vediamo, allora, perché molti gatti, specie di notte, vogliono non solo stare vicini al loro padrone, ma addirittura vogliono dormire nello stesso letto.

Quando e perché il gatto vuole dormire sempre vicino al suo padrone

Nel dettaglio, il gatto nel voler dormire sempre con il suo padrone, prima di tutto, vuole sia dimostrare il suo amore profondo e la sua riconoscenza, sia soddisfare il proprio bisogno di sicurezza.

Questa è infatti la risposta sul quando e perché il gatto vuole dormire sempre vicino al suo padrone. In realtà, ci sono pure altri aspetti e spiegazioni in merito. Dato che il gatto nel dormire vicino al padrone vuole sentire sia il calore del suo corpo, sia il battito del suo cuore che ricorda al gatto quello della mamma nelle prime settimane di vita.

Perché avere questo animale in casa e quali sono i vantaggi

Detto questo, avere un gatto in casa non significa solo dare e ricevere tanto amore, ma significa pure non avere mai i topi in casa. Così come tanti studi autorevoli hanno più volte dimostrato che avere in casa cani e gatti faccia bene alla salute degli esseri umani. In quanto migliorerebbe l’umore e ridurrebbe lo stress. In più, i bambini adorano i gatti e lo stesso dicasi per le persone anziane che, spesso sole, possono godere dell’amore e dell’affetto degli animali domestici.

Il tutto senza dimenticare che il gatto è un animale onnivoro. Quindi, la sua alimentazione deve essere prevalentemente a base di proteine animali e di proteine vegetali. Il che significa che il gatto si nutre non solo di carne, di pesce e di frattaglie, ma anche di cereali che di norma sono contenuti, insieme alle proteine vegetali e alle verdure, nei golosissimi croccantini.

