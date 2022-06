Gli animali da compagnia sono molto diffusi in Italia, soprattutto nelle regioni del nord e del centro Italia. I più amati sono sempre i cani e i gatti. I primi, sicuramente sono dei compagni più facili da comprendere e sicuramente con cui convivere. I secondi, però, sono avvolti in un’aura di fascino e mistero e caratterizzati da comportamenti difficili da comprendere. Ad esempio, spesso sembrano molto indifferenti, ma poi si arrabbiano per la nostra assenza, oppure sembrano distaccati ma poi ci seguono nei momenti più impensabili. Per questo, oggi spieghiamo come fanno a dimostrarci il loro affetto. Infatti, ci sono non solo fusa e coccole, ma molti altri modi in cui il nostro felino ci dimostra adorazione. Scopriamo insieme di quali si tratta.

La comunicazione fra uomo e micio

I gatti, generalmente, sono in grado di badare a sé stessi e quindi hanno spesso sia degli istinti predatori che una forte dose di indipendenza. Questo avviene soprattutto quando sono abituati a stare fuori o quando sono stati adottati già in età adulta.

Un modo però per verificare i sentimenti di un gatto è vedere se cerca di comunicare con noi miagolando. Infatti questa abitudine generalmente non sussiste quando sono maturi, ma è rivolta alla madre solo quando sono cuccioli. Se lo fanno significa quindi che ci considerano come i loro genitori. Lo stesso avviene quando fanno “la pasta” con gli artigli vicino a noi. Questo gesto emula il momento in cui si trovavano in fase di allattamento e premevano con le zampe sulle mammelle della mamma per fare uscire il latte.

Non solo le fusa e le coccole, ecco i modi in cui il nostro gatto ci dimostra che è felice e ci vuole bene

Un altro comportamento che significa che il nostro amico a quattro zampe si fida di noi consiste nel mostrare la pancia quando sono rilassati. Si tratta infatti di un punto molto delicato e facile da attaccare in questa posizione e lasciarlo scoperto è un atto di fiducia. Infine se si strusciano contro di noi ci stanno marcando con il loro odore. Facendo così infatti ci riconoscono come “loro”. Questo principio vale per qualsiasi altro genere di contatto fisico non accidentale.

