Il colore dei propri capelli si deve alla produzione di un colorante naturale. Si tratta, nello specifico, della melanina che non è altro che un pigmento naturale. Nel tempo, pur tuttavia, la produzione di melanina inizia a scarseggiare. Con la conseguenza che si viene a instaurare un fenomeno che, tra l’altro, con l’invecchiamento è tanto inesorabile quanto inevitabile.

Ci riferiamo, nello specifico, alla formazione dei primi capelli bianchi che non sono altro che dei capelli che non sono più in grado di produrre il colore, ovverosia il pigmento. Da una persona all’altra non c’è un’età precisa in corrispondenza della quale iniziano a formarsi i primi capelli bianchi. Ma quando questi appaiono occorre reagire, anche a livello psicologico, con serenità e con tanta compostezza. Vediamo allora di chiarire questo importante aspetto.

Quando compaiono i primi capelli bianchi e cosa fare quando la loro comparsa è inaspettata e davvero precoce

Nel dettaglio, ci sono casi in corrispondenza dei quali la comparsa dei capelli bianchi è non solo inaspettata, per chi deve gestirla, ma anche precoce. Anche se poco frequenti, infatti, ci sono casi in corrispondenza dei quali i capelli diventano grigi anche già a soli 18 anni. In tal caso si parla di canizie precoce. Nella maggioranza dei casi si tratta di fattori genetici trasmessi dai genitori.

Quindi, i fattori sono ereditari. Ma in certi casi la canizie precoce potrebbe verificarsi pure in presenza di alcune patologie e in ogni caso con la canizie precoce l’imbiancamento dei capelli tende a essere molto veloce. Quindi la quantità di capelli bianchi tenderà ad aumentare in breve tempo.

In linea generale, invece, dai 35 ai 40 anni è la risposta su quando compaiono i primi capelli bianchi. Un’età che mediamente riguarda la formazione dei primi capelli bianchi negli uomini come nelle donne. Così come può capitare che spunti qualche capello bianco anche alla soglia dei 30 anni, ma poi in realtà si tenderà ad avere i capelli quasi tutti grigi solo dopo i 50 anni.

Cosa fare quando la chioma inizia a diventare grigia, anche utilizzando dei rimedi naturali

Quando arrivano i capelli bianchi sono in tanti a fare una scelta molto importante. Ovverosia, non fare assolutamente nulla e accettarli. Anche perché gli uomini e le donne con i capelli bianchi spesso non perdono assolutamente tutto il loro fascino, anzi. In ogni caso, per chi ritiene i capelli bianchi antiestetici non solo ci sono le tinture, ma anche molti rimedi naturali.

Approfondimento

Non più biondo platino o castano, sono queste le tinte alla moda sempre più scelte dalle over cinquanta per coprire i capelli bianchi