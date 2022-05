Dopo i trent’anni molti di noi iniziano a notare che i primi fili bianchi che spuntano. Per moltissimi inizia a non essere più un problema e cercano di lasciare i capelli naturali. Altri, invece, non hanno il coraggio e cercano tutti i metodi per coprire i fili bianchi. C’è, poi, chi usa le classiche tinte all’ammoniaca e chi opta per soluzioni più naturali come l’henné. Qualcuno si tinge la testa completa mentre altri, invece, preferiscono delle meches o dei colpi di sole per minimizzare il danno ai capelli.

Oggi vogliamo parlare di un metodo efficace per usare l’henné e le tinture naturali al meglio. Per coprire davvero tutti i capelli bianchi, infatti, dobbiamo provare questo rimedio naturale di cui parleremo a breve.

Perché scegliere le erbe tintorie

Chi ama le tinture naturali e meno dannose sicuramente sa che esistono diversi tipi. Le erbe tintorie che rilasciano pigmenti e macchiano pelle e capelli sono davvero moltissime. Possiamo citare la Lawsonia Inermis, anche nota come henné, ma c’è anche l’Indigo e la Cassia. Queste piante hanno proprietà curative per i capelli e un potere coprente molto interessante.

Miscelando questi ingredienti potremo ottenere diverse colorazioni, dal rosso fuoco al mogano, al nero blu fino al castano scuro. Si tratta di un prodotto ottimo, perché unisce risultati incredibili ad un prezzo contenuto.

Chi di noi usa le erbe tintorie per coprire la canizie spesso, però, nota che i capelli bianchi non rimangono del tutto colorati. Vediamo, perciò, come evitare questo disagio grazie a un semplicissimo trucco.

Per coprire davvero tutti i capelli bianchi dobbiamo provare questo rimedio naturale e un trucchetto

Dopo che abbiamo realizzato il nostro impacco di erbe e acqua tiepida possiamo iniziare a stenderlo sull’intera chioma. Dovremo dividere i capelli in settori per un risultato uniforme. Possiamo aiutarci con un pettine in modo da districare e spargere la tinta.

Quello che dobbiamo fare per prendere anche i capelli bianchi è armarci di un pettinino per capelli. Dovremo intingerlo nell’impacco e soffermarci sulle zone grigie e bianche. Picchiettiamo, poi, ripetutamente i “fili” bianchi in modo che la crema aderisca.

Ora possiamo lasciare in posa e coprire con una pellicola trasparente. Dopo un’ora di posa sciacquiamo e asciughiamo. I capelli saranno luminosissimi e brillanti.

