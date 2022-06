Non più biondo platino o castano, sono queste le tinte alla moda sempre più scelte dalle over cinquanta per coprire i capelli bianchi

Dopo i trent’anni uomini e donne sono colpiti indistintamente dalla comparsa di capelli bianchi. Questo normale cambiamento della colorazione dei capelli è un fenomeno del tutto naturale, che però in molti faticano ad accettare. Sempre più persone accettano di buon grado la canizie e i fili brizzolati, ma in molti invece desiderano riavere un colore simile a quello della gioventù.

Ed è così che vengono in soccorso tinte, cere colorate e ombretti per capelli. L’industria cosmetica offre numerose alternative per chi voglia coprire i fili bianchi e ritrovare il colore della gioventù. Grazie alla tecnologia possiamo scegliere tra centinaia di sfumature di colori, da quelle più naturali a quelle più sgargianti. Oggi vogliamo spiegare perché non più biondo platino o castano, ma sono questi i colori più alla moda sempre più amati da giovani e anziane.

Il colore crea il nostro stile

Tra gli aspetti più importanti del nostro look vi sono i colori che indossiamo. Ciò vale sicuramente per gli abiti che indossiamo, ma anche per i colori dei capelli e del trucco. Per questo motivo è fondamentale scegliere tinture che si intonino con la nostra carnagione e i nostri colori naturali.

Superati i cinquant’anni, quando in molti hanno una canizie diffusa, le donne italiane amano scegliere dei colori chiari come il biondo ghiaccio o il platino, perfetti per le bionde naturali. Oppure, le more optano spesso per il mogano e il castano chiaro, opzioni perfette per chi aveva capelli scuri. Negli ultimi anni sempre più donne decidono di osare scegliendo tinture originali ed estrose. Non più tinte che ricreano un effetto naturale, ma al contrario colori fluorescenti e molto intensi.

Non più biondo platino o castano, sono queste le tinte alla moda sempre più scelte dalle over sessanta per coprire i capelli bianchi

Sempre più donne che superano i cinquant’anni decidono di tingere la testa con tinte fluo come il rosa shocking o il blu elettrico. Ma non solo, infatti in molte scelgono anche il viola o il rosso fuoco per creare un effetto giovane ed originale. Grazie al fatto che i capelli bianchi sono naturalmente privi di colore possiamo indossare le tinture senza ulteriori procedimenti come la decolorazione.

Possiamo seguire l’esempio di donne famose come l’attrice Lucia Bosè o la fotografa Letizia Battaglia, che alla soglia degli ottant’anni non temevano di presentarsi con capelli rosa confetto o blu elettrico.

