Per analizzare in tutta la sua completezza l’argomento che andremo a trattare oggi cari Lettori di Pdb, faremo ancora una volta un salto nel passato. Non manca poi tantissimo all’arrivo delle feste natalizie e del Capodanno. Prepariamoci quindi alle tipiche abbuffate, ma anche alle lenticchie porta fortuna. Unite infatti al cotechino, allo zampone, ai bolliti, le lenticchie accomunano l’Italia nell’idea di portare bene. Pensate che questa tradizione tra le sue origini addirittura nell’antica Roma, quando i legionari, partendo per le campagne militari, se ne portavano via un sacchetto. Una volta tornati, dato il buon auspicio di essere sopravvissuti, le distribuivano come porta fortuna ad amici e parenti. Ma questo, anche perché già nell’antichità avevano capito quanto bene facessero. Quando avrai letto tutte le sue virtù miracolose, mangerai lenticchie tutti i giorni e con gusto!

Primo benefit

Quando facciamo le analisi del sangue e il nostro medico ci trova colesterolo e trigliceridi un po’ alti, prima ancora di ordinarci qualche medicina, ci consiglia di mangiare legumi. Forse non lo sapevi, ma le lenticchie servono a:

a) abbassare il colesterolo cattivo in modo naturale;

b) ridurre i trigliceridi;

d) tenere ridotta la pressione arteriosa;

e) prevenire il diabete, regolando la glicemia.

Quando avrai letto tutte le sue virtù miracolose, mangerai lenticchie tutti i giorni e ne sentirai gli enormi benefici!

Bye bye vecchiaia

La leggenda dice che Matusalemme, arrivato mitologicamente ai mille anni di età, mangiasse lenticchie tutti i giorni. Non possiamo garantirvi una vita millenaria, ma le lenticchie, come dimostrato dalla scienza, ritardano l’invecchiamento. Merito della tiamina e degli isoflavoni, sostanze antiossidanti che prendono di mira i radicali liberi e preservano il nostro organismo dall’incedere della terza età!

Tanta energia

Lo elenchiamo per ultimo, ma la ricchezza di ferro e proteine, è un benefit assolutamente importante per questo legume. Un saporito piatto di lenticchie, magari insaporito con aglio, peperoncino e zenzero ci farà letteralmente volare. Non stupitevi se, guardandovi allo specchio, penserete di vedere un mantello rosso e una scritta “S” sul petto comparire all’improvviso. Mangiare lenticchie vi porterà ad avere energie fisiche e mentali di assoluto valore!

Approfondimento

