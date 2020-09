Con l’abbassamento delle temperature anche in cucina andiamo a cercare piatti più completi, in grado di sconfiggere il freddo. Ecco il piatto preferito dell’autunno, una saporita pasta e piselli, secondo la ricetta tradizionale napoletana. Pancetta e piselli spadroneggiano in questo piatto semplice, ma molto apprezzato da tutta la famiglia, bimbi compresi. L’aggiunta di parmigiano reggiano dà sostanza e nutrienti a questo piatto dalla fama eterna. I nostri Esperti vi suggeriscono le dosi per 4 persone.

Ingredienti

a) 350 grammi di pasta corta col buco, meglio se di grano duro;

b) 120 grammi di pancetta normale o affumicata;

c) 800 grammi di piselli, possibilmente freschi;

d) una cipolla;

e) parmigiano;

f) olio extravergine;

g) sale e pepe.

La sua preparazione

Ecco il piatto perfetto dell’autunno, una saporita pasta e piselli, seguendo la preparazione dei nostri Esperti.

La ricetta originale prevede innanzitutto l’utilizzo di piselli freschi. Quindi la prima procedura sarebbe quella di sgranarli, lavarli in acqua fresca e lasciarli scolare. Potrete utilizzare ovviamente per comodità anche quelli in scatola o surgelati.

Preparate il soffritto con olio, pancetta e cipolla, facendoli rosolare e scottare per qualche minuto. Non abbiamo indicato la scelta della cipolla: bianca, giallo o di Tropea. A voi la scelta, l’importante è tagliarla in maniera fine, in modo da farla diventare croccante assieme alla pancetta.

Aggiungete quindi i piselli, salando a vostro piacimento e unendo un po’ di pepe.

Mettete a bollire l’acqua della pasta, e una volta salata, in un fuoco parallelo, utilizzatene un po’ per continuare la cottura del sugo. Questo permetterà ai piselli di ammorbidirsi completamente nel caso in cui li stiate utilizzando freschi. La procedura ovviamente non vale nel caso in cui abbiate utilizzato quelli precotti.

Gettate la pasta e unite il condimento, avendo cura di controllare la salatura e di completare con formaggio abbondante. Ed ecco il piatto perfetto dell’autunno, una saporita pasta e piselli.

