Ogni giorno siamo impegnati in cucina a preparare pranzi e cene. Spesso senza rendercene conto esageriamo con le quantità e senza volerlo alimentiamo lo spreco alimentare. Quando avanza il sugo non va buttato, possiamo sfruttarlo ancora in cucina. Infatti la salsa di pomodoro è uno dei condimenti più utilizzati per la pasta a pranzo. In molti casi potrebbe non essere consumata tutta al momento. Ecco in quali ricette possiamo impiegare questo ingrediente.

Come conservare la salsa di pomodoro

Innanzitutto c’è da dire che per essere usato anche il giorno dopo, il sugo va conservato correttamente. Una volta preparata e utilizzata in cucina la salsa di pomodoro si porta a temperatura ambiente. Sigillata bene la pentola o il contenitore, va conservato in frigorifero. E’ importante seguire questo passaggio soprattutto durante i mesi estivi. In quanto le temperature più alte potrebbero alterare la consistenza del sugo. Arrivato il momento, non serve aspettare, basta recuperare la salsa dal frigorifero e riscaldarla.

Quando avanza il sugo non va buttato, è possibile utilizzarlo il giorno dopo per cucinare questi piatti

Con il sugo avanzato dal giorno prima possiamo realizzare un gustoso piatto invernale. Non servirà tanto impegno per questa ricetta. Basta aggiungere l’acqua alla salsa e riempire quasi tutta la pentola. Una volta portato tutto ad ebollizione si aggiungono gli altri ingredienti. Unite al composto carote, sedano e patate tagliate a pezzi. Infine unire anche i piselli. Una volta che cotto tutto, si può procedere con la pasta. Un formato piccolo, come ad esempio i tubetti, è perfetto. Cuocere tutto insieme e il piatto è pronto per essere servito. Una pasta brodosa decisamente saporita. E’ possibile realizzare lo stesso piatto anche con l’aggiunta dei cavolfiori o della zucca.

Un secondo piatto veloce e gustoso

Come abbiamo visto con pochi ingredienti e il sugo avanzato è stato facile realizzare un piatto salutare ma consistente. Dopo aver visto come si prepara il primo, passiamo al secondo piatto. Anche in questo caso la parola d’ordine è praticità. In nessun frigorifero mancano le uova e noi possiamo usare queste per la nostra ricetta. Una volta versata la salsa di pomodoro in una padella, basterà aggiungere le uova e un po’ di formaggio a scelta. Parmigiano grattugiato, ma anche delle sottilette di formaggio filante. Chiuso tutto con il coperchio lasciare sul fuoco finchè le uova non saranno cotte del tutto. Un pizzico di sale e pepe per chi ama i piatti particolarmente saporiti sarà il tocco finale. Naturalmente largo spazio alla fantasia, sicuramente sono ancora tante le ricette da realizzare con la salsa di pomodoro che avanza.