I Gemelli sono i più intelligenti dello zodiaco ma controlla se tu sei tra i segni meno intelligenti

Gli astri non determinano solo il nostro futuro, secondo l’oroscopo, ma anche le caratteristiche di ognuno di noi. Ad esempio, secondo lo zodiaco, quello dei Gemelli è considerato il segno più intelligente tra i 12. Ed ecco, invece, quelli che sono considerati meno intelligenti

Ormai, chi ci crede, e sono in tanti, avrà letto le previsioni zodiacali del 2023. Ognuno, avrà guardato che cosa prevede l’anno appena iniziato per il proprio segno. Sperando che le stelle abbiano previsto qualcosa di positivo in tutti i campi.

Un po’ di fortuna in più e senza dover mangiare le classiche lenticchie, perché grazie a Giove, ci saranno segni decisamente più fortunati di altri nel 2023. E, sicuramente, uno sguardo lo abbiamo dato anche per quello che concerne la sfera sentimentale. Chi ha un partner, per scoprire se andrà tutto bene il rapporto di coppia e chi è single, per capire se gli astri ci prevedono incontri.

Non dovremmo guardare solo le previsioni, ma anche le caratteristiche di ogni segno

Da questo punto di vista, per tre segni single il 2023 riserverà belle sorprese. Perfetto. Stabilito questo, non dobbiamo solo soffermarci sulle singole previsioni. Occorre avere sempre presente, ad esempio, un altro aspetto. Ovvero, dovremmo guardare anche alle caratteristiche generali dei segni.

Ci sono segni, infatti, che sono più possessi e gelosi di altri, per loro natura. Quando ci mettiamo con loro, dobbiamo metterlo in conto. Come, ad esempio, lo Scorpione che è considerato, secondo gli astri, un segno che non perdona.

Per dire. È uno che ha fascino e che, quindi, è incline a tradire. Però, non accetterebbe mai il tradimento da parte del partner. Anzi, potrebbe vendicarsi in maniera molto pesante se scoprisse di essere stato tradito. O se solo ne avesse il sentore.

Se chi è nato sotto i Gemelli è considerato intelligente, attenzione a chi ha l’influenza di questi segni

Ci sono segni dalle corna facili. E non solo lo Scorpione. L’Ariete è tra questi fedifraghi. Anche il Sagittario è incline alle scappatelle, più per gioco che per reale necessità. Per lui è una sfida e povero il partner che sta con lui. Non da meno è la Bilancia, bravissimo a tenere il piede in due scarpe.

Quanto a caratteristiche, i Gemelli sono i più intelligenti dello zodiaco. E ci sono segni, invece, che lo sono meno. E val la pena sapere quali siano. Ne citiamo quattro, anche se, ovviamente, val la pena ribadirlo, si tratta di caratteristiche generali. Ci possono essere Gemelli meno intelligenti e altri nati sotto un altro segno che lo sono di più.

I Gemelli sono i più intelligenti dello zodiaco, a differenza di questi 4 segni

Che poi, per intelligenza, si intendono tante cose. Ovvero chi, magari, è più logico o lucido in certe situazioni. Chi ha l’intuizione giusta e via di questo passo. L’Ariete, ad esempio, ha un difetto. Agisce di impulso senza contare fino a 3.

Che dire della Vergine che, invece, avrebbe anche la capacità, ma preferisce uniformarsi al giudizio generale. Credesse più in se stesso, avrebbe risultati migliori.

Un po’ come il Leone che preferisce avere le spalle coperte. Difficile che mostri la sua intelligenza. Preferisce farsi coprire dagli altri, sbagliando.

I Pesci, infine, vanno molto di impulso, senza aggrapparsi alla logica. Troppo emotivi e poco diplomatici.