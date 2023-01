Ottimo centrifugato con carote ricco di antiossidanti per la bellezza e con potere antinfiammatorio

In estate come in inverno, la vitamina C continua ed essere importante per il nostro benessere. Non sempre, però, riusciamo ad integrare quanto ci occorre per contrastare la formazione di radicali liberi e fare il pieno di antiossidanti. Un’ottima proposta in tal senso è rappresentata dalla preparazione di un centrifugato ricco di vitamina C e betacarotene. Questi ultimi sono contenuti negli ingredienti che utilizzeremo, ossia: carote, mele, limone e, poi, zenzero e curcuma. Dette spezie sono conosciute per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Quindi, unitamente al betacarotene e alla vitamina C, rappresentano un potente mix, utile a combattere l’invecchiamento. Il composto è, inoltre, un buon aiuto contro le sostanze nocive che si accumulano nell’organismo. Come se non bastasse, il centrifugato può essere consumato in ogni momento della giornata, quindi è una bevanda flessibile. Essa, infatti, è adatta alla colazione ma può accompagnare anche pranzo o cena. In più, rappresenta un ottimo modo per rinfrescarsi, evitando di approcciare a bevande zuccherate e poco salutari.

Come preparare il centrifugato

Veniamo, adesso, a come preparare questo importante succo salutare e gustoso. Qui, in particolare, descriveremo quali sono le quantità per realizzare una sola porzione di centrifugato. Nella specie, ci occorreranno:

2 carote ;

; 1 mela verde ;

; due pezzetti di zenzero fresco;

fresco; una spolverata di curcuma ;

; mezzo bicchiere di succo di lime o limone.

Ecco, quindi, che con questi pochi e semplici ingredienti otterremo il nostro ottimo centrifugato con carote, ricco di antiossidanti. Indicati quali sono gli ingredienti, passiamo alla vera e propria preparazione del composto. Ebbene, cominciamo con il lavare gli ingredienti che abbiamo appena indicato, servendoci del bicarbonato. Una volta lavati e sciacquati, li asciugheremo e inseriremo nella centrifuga per ottenere la bevanda. Per renderla, infine, più gustosa e fresca, vi aggiungeremo qualche ciliegia, se disponibile e qualche cubetto di ghiaccio.

Ottimo centrifugato con carote ricco di antiossidanti e con questi valori nutrizionali

Arrivati a questo punto, descriveremo quali sono i valori nutrizionali del centrifugato per una quantità di 100 ml. Ebbene, lo schema è il seguente: abbiamo 151 Kj / 36 kcal, pari all’1,8% di energia; – 0,5 g, ossia 0,7 % di grassi, di cui 0,1 grammi pari allo 0,5 % saturi; – 9,1 g ossia il 3,4% di carboidrati, di cui 8,6 grammi di zuccheri, ossia il 9,6%; – 0,5 g di proteine pari all’1% e 0,05 g di sale, pari allo 0,8%. Insomma, si tratta di un concentrato di vera energia e di benessere, quindi è consigliabile provarlo!