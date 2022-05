Dolci e dieta fanno sempre un bel match. Ma spesso per non rovinare i sacrifici fatti per lunghi periodi è sufficiente trovare una ricetta che appaghi la gola e salvi il girovita.

10 minuti e meno di 20 grammi di carboidrati possono essere la giusta soluzione per non far partire i sensi di colpa.

Si tratta di una ricetta giapponese che necessita soltanto di una padella antiaderente con coperchio.

Vediamo cosa andare a comprare o cosa cercare in casa.

Quando assale la voglia di dolce basta avere questi due ingredienti per preparare in 10 minuti una delizia soffice con pochissime calorie

Abbiamo bisogno di 3 uova e solo 20 grammi di zucchero a velo.

Non è uno scherzo, basteranno questi due elementi per farci affondare i denti in una fetta super soft.

Separiamo i tuorli dagli albumi. I tuorli dovranno essere sbattuti come se preparassimo una frittata. Gli albumi verranno montati a neve fermissima con lo zucchero a velo. Oliamo una padella antiaderente da 24 centimetri di diametro ungendola con carta assorbente. Cuociamo a fiamma debole i tuorli senza girarli. Appena si staccheranno dal fondo copriamoli con gli albumi, livelliamo e chiudiamo con il coperchio. Lasciamo cuocere a fiamma bassissima per circa 10 minuti. Togliamo dal fuoco, tagliamo a metà e sovrapponiamo dalla parte degli albumi. L’esterno di tuorli resterà croccante e l’interno molto soffice e spugnoso. Dividiamo in tre fette, spolverizziamo con dello zucchero a velo e serviamo.

Se la dieta non incombe si possono apportare delle piccole varianti.

Come rendere la torta giapponese più golosa

È possibile arricchire questa preparazione inserendo negli albumi delle lamelle di mandorla e qualche scaglietta di scorza di limone.

Oppure cospargere la superficie degli albumi con un sottile strato di confettura di limoni o mandarini prima di sovrapporre le due parti.

Un’idea ancora più golosa può prevedere una colata di cioccolato fuso sulla fetta o dello yogurt da abbinare.

Allora quando assale la voglia di dolce basta ingegnarsi per mettere a tacere la gola.

Non serve fare sempre severe rinunce per riuscire a dimagrire. Un regime troppo restrittivo e privo di carboidrati potrebbe sortire l’effetto contrario, inducendo ad interrompere una corretta alimentazione a favore di cibi spazzatura troppo ricchi di grassi. Meglio fare scelte equilibrate ed ogni tanto concedersi una coccola gastronomica che possa riportarci sulla retta via. Inutile dire che in estate è facile dirottare la voglia di dolce sulla frutta, grazie alla maggior varietà e alla dolcezza di quanto offre la natura. Ma di certo i veri golosi non saranno d’accordo.

