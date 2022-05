Le tragiche vicende contemporanee certamente hanno ispirato importantissime iniziative di solidarietà, che vanno dalle marce per la pace, al volontariato, all’impegno politico e sociale. Ma per gli italiani, si sa, anche la cucina ha una grandissima importanza culturale. È per questo che molti si sono ingegnati per riflettere anche nel piatto il sostegno al popolo ucraino. E cosa c’è di meglio che preparare una bellissima pasta colorata blu e gialla, come i colori della bandiera dell’Ucraina? Preparare una pasta bicolore, ovviamente senza l’uso di coloranti artificiali, non è affatto difficile. Vediamo come fare.

Cuociamo separatamente la pasta gialla e quella blu

Per preparare la pasta blu e gialla dobbiamo cuocere separatamente due porzioni di pasta che poi andremo ad affiancare sul piatto per creare un piatto bicolore blu e giallo. Partiamo dalla pasta gialla. Prepararla è semplicissimo. Possiamo utilizzare, a nostro piacimento, dello zafferano o del peperone giallo. Se scegliamo di utilizzare lo zafferano, non dovremo fare altro che aggiungerlo alla pasta una volta cotta insieme a un filo d’olio. Per quanto riguarda il peperone giallo, procediamo in questo modo: sbucciamo il peperone, tagliamolo in pezzi e mettiamolo nel frullatore. Una volta frullato, trasferiamolo in padella insieme a olio, sale e mezzo bicchiere di acqua e facciamolo cuocere. Poi gettiamo la pasta in padella per condirla.

Ecco come preparare una pasta blu e gialla senza coloranti per chi vuole sostenere l’Ucraina anche nel piatto

Per quanto riguarda la pasta blu, la sua preparazione è un po’ più laboriosa, ma anche qui abbiamo delle scelte. Per ottenere un colore molto acceso possiamo usare la spirulina blu. La spirulina è un’alga che sempre più persone stanno aggiungendo alla propria dieta, e come molte altre alghe commestibili, ha uno splendido colore acceso. Per preparare la pasta con la spirulina blu basterà aggiungere della spirulina insieme a un filo d’olio una volta scolata. Ma se non abbiamo la spirulina non disperiamo. Ci sono altri metodi.

Usiamo il cavolfiore viola o la barbabietola

Ecco come preparare una pasta blu: procuriamoci un cavolfiore rosa, oppure una barbabietola. Tagliamo queste verdure molto finemente, poi mettiamole a bollire in una pentola d’acqua e un pizzico di bicarbonato. Il bicarbonato trasformerà il loro colore rosa in un blu intenso. Quando l’acqua sarà colorata, filtriamola e conserviamola. La useremo per cuocere la pasta. Gettiamo quindi la pasta dentro all’acqua colorata e facciamola cuocere, poi scoliamola. Avremo una splendida pasta blu e gialla da servire in tavola e stupire gli ospiti.

