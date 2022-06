Per tenersi davvero in forma, camminare tutti i giorni è in pratica il migliore sport che ci sia. Dato che, prima di tutto, camminare permette di bruciare le calorie, il che agevola il mantenimento del peso corporeo. In più, la camminata anche a passo lento è un’attività cardio che favorisce la longevità. In quanto genera effetti positivi sulla circolazione sanguigna e, quindi sul cuore.

Così come camminare migliora pure la postura e l’equilibrio. Al punto che, se non espressamente sconsigliato dal medico, sarebbe la chiave per tenersi in forma pure in età avanzata. Detto questo, vediamo quali sono le migliori tecniche per camminare includendo pure quelle adottate, a livello agonistico, dai campioni dello sport.

Quali tipi di camminata si possono fare per tenersi in forma adottando pure le migliori tecniche dei campioni dello sport

Nel dettaglio, il tipo di camminata più praticato e più diffuso è il fitwalking. Che è noto anche come power walking. Si tratta, nello specifico, della camminata attiva, ovverosia quella a passo veloce con il busto ben eretto, con le mani che sono leggermente socchiuse e con le spalle che, camminando, devono sempre assecondare il momento delle braccia.

Chiaramente, non c’è solo il fitwalking ma anche, tra l’altro, il trekking che è allo stesso modo diffusissimo. In particolare, a differenza della camminata a passo veloce, il trekking è una camminata, spesso anche con lunghi tratti in salita, a scopo di escursionismo. Quindi, lungo dei percorsi che quasi sempre sono poco agevoli e inaccessibili con i mezzi di trasporto convenzionali. Dall’auto alla moto e spesso pure con la bicicletta, il percorso è impraticabile. Non a caso ci sono tanti tipi di trekking in base al percorso scelto. Dal desert trekking nel deserto al mountain trekking per i percorsi montani.

Ecco il tipo perfetto nel periodo estivo, il water trekking in piscina e anche in fiumi e torrenti

Per combattere l’afa, e per tenersi in forma nello stesso tempo, la camminata per l’estate c’è e si chiama water trekking. Si tratta, nello specifico, di fare il tapis roulant in acqua. Con tanto di musica in sottofondo che rende in piscina l’attività di fitness ancor più divertente e coinvolgente.

Per il water trekking, inoltre, c’è pure la versione puramente escursionistica. In tal caso, infatti, si cammina in acqua non in piscina con il tapis roulant, ma direttamente nei fiumi e nei torrenti.

Ecco, dunque, quali tipi di camminata si possono fare per tenersi in forma.

