La tecnologia è una delle innovazioni più utili e comode che ci siano. Grazie ai device tecnologici la nostra vita è migliorata di molto. Basti pensare alla quantità di informazioni che possiamo avere sempre con noi. O al fatto che si possa comunicare spendendo pochissimo. Oggi però vogliamo parlare dei sistemi di pagamento digitale. Questi, negli ultimi cinque anni e soprattutto dopo la pandemia, hanno conosciuto un boom. Grazie alle applicazioni di home banking e ad applicazioni come Satispay ed altre, tutto è più semplice e comodo. Oggi però vogliamo spiegare in che modo possiamo evitare incidenti spiacevoli quando si è in viaggio. Viaggiamo senza portafoglio ed evitiamo che ci clonino le carte grazie a questo sicuro metodo di pagamento del cellulare.

Un sistema innovativo eppure semplice da usare

Grazie ai diversi metodi di pagamento digitale molti di noi usano sempre di meno il denaro contante. Ciò ha diversi vantaggi, non da ultimo quello di evitare rischi di furti e smarrimenti. Portarsi dietro solo una carta o un cellulare è molto più sicuro che avere banconote di valore in tasca o nel portafoglio. Oggi vogliamo parlare di un sistema comodissimo, che però in molti temono di usare.

Si tratta delle applicazioni che utilizzano la tecnologia NFC, che sta per near-field communication e che in italiano viene tradotta come comunicazione di prossimità. Questo è il sistema usato da app come Apple Pay e Google Pay, che possediamo se abbiamo un telefono Android o iOS. Questo sistema permette di pagare con le carte di pagamento con un semplice contatto del telefono cellulare sul Pos che possiede la tecnologia contactless. In pochi secondi il telefono comunicherà tutti i dati necessari e la transazione sarà eseguita. Questo sistema è comodissimo perché funziona anche se non abbiamo l’accesso a internet e se siamo in modalità aereo.

Viaggiamo senza portafoglio ed evitiamo che ci clonino le carte con questa app che tutti possono scaricare sul cellulare

Sulle app del telefono potremo memorizzare tutte le carte che vorremo, per averle sempre con noi. Pagare con questo sistema ha dei vantaggi incredibili. Oltre ad evitarci di portare diverse carte e di farci risparmiare tempo, presenta un vantaggio davvero impagabile. Infatti, riduce al minimo il rischio di clonazione delle carte. Quando viaggiamo è molto frequente che le carte possano venire clonate o che i dati vengano rubati. Se ciò accade quando ci troviamo in un Paese estero è molto difficile trovare una soluzione e spesso ci si ritrova senza soldi e senza sapere cosa fare.

Grazie alla tecnologia NFC, invece, potremo viaggiare a cuor leggero, purché abbiamo un efficace blocco dello schermo.

