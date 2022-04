Se fatichiamo a prendere sonno e siamo stressati, tenerci strette le cose che possono darci conforto può essere d’aiuto. Candele, libri o piante, ci fanno stare meglio. Oli profumati o candele aromatizzate servono anche a rilassarci prima di andare a dormire. Così come le piante in camera da letto, se hanno determinate proprietà benefiche, migliorano il nostro umore.

Originaria delle Filippine e caratterizzata da foglie decorative, l’Areca è una pianta benefica preziosa per la nostra salute e per quella del nostro appartamento. Migliorerebbe la circolazione sanguigna grazie alla capacità di depurare l’aria. E per tali motivi ha trovato una grande diffusione, anche perché le condizioni interne delle abitazioni sono climaticamente ideali per farla crescere senza problemi. All’esterno non potrebbe resistere per tutto l’anno, è anche piacevole alla vista e ha forme eleganti, quindi può essere integrata nell’arredo a seconda dei nostri gusti. La pianta può arrivare fino a 2 metri di altezza, le foglie hanno una bella tonalità di verde e sono grandi e lucide.

Richiede una esposizione con tanta luce, ma non un contatto diretto con il sole. La camera da letto potrebbe essere un posto ideale in cui sistemarla. Godrebbe di una temperatura costante, avrebbe la giusta quantità di sole per via delle tapparelle o delle tende e anche di aria nel momento in cui apriamo per il ricircolo. Ed è proprio nella camera da letto che i benefici di questa pianta potrebbero essere particolarmente utili.

Migliorerebbe la circolazione sanguigna e la respirazione questa pianta rasserenante che in camera da letto facilita rilassamento e sonno

La Palma Areca avrebbe la capacità di purificare l’aria riducendo la presenza di sostanze inquinanti e nocive, che potrebbero rendere difficoltoso il sonno notturno. Le tossine, causate da accumuli di polvere e allergeni, spesso incidono sul nostro umore senza che ce ne accorgiamo. Cerchiamo i motivi più disparati per spiegarci la mancanza di sonno, siano i problemi del lavoro o altre preoccupazioni. Raramente pensiamo alla necessità di creare in camera un’ambiente ideale per dormire. La Palma Areca emana un’essenza particolare e insieme alla vista piacevole, data dalla sua forma, è in grado di rasserenarci soprattutto prima di andare a dormire.

La respirazione è fondamentale per raggiungere uno stato di benessere. La qualità dell’aria all’interno dell’appartamento e della camera da letto deve essere buona. Avere un purificatore naturale fatto da diverse piante sistemate in punti strategici, come corridoi o verande, può veramente migliorare il nostro stile di vita. Se l’aria contiene meno tossine anche la pressione sanguigna può migliorare, quindi il nostro organismo potrebbe ottenere benefici sia fisicamente che mentalmente. Non si tratta di una pianta costosa. In ogni caso l’investimento sarà assolutamente ripagato.

