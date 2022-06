Quanto durano i gioielli placcati in oro e cosa fare quando iniziano ad appannarsi e a usurarsi

I gioielli in oro massiccio, se ben tenuti, durano una vita e sono chiaramente molto costosi. Dai bracciali agli orologi, passando per le catenine e per gli anelli, a partire dalle fedi nuziali. Ma quando non è possibile permettersi un gioiello in oro c’è la soluzione alternativa ed economica che genera lo stesso effetto. Sebbene chiaramente il suo valore di mercato sia sempre alquanto modesto.

Ci riferiamo, nello specifico, ai gioielli che sono placcati in oro e che sono decisamente meno costosi proprio perché, sul peso totale, il metallo giallo viene sostanzialmente utilizzato solo per il rivestimento esterno. Per esempio, i gioielli placcati in oro sono molto utilizzati nel mondo del cinema e dello spettacolo nel dare la sensazione che si tratti di gioielli autentici, ovverosia d’oro massiccio.

Vediamo allora di capire, per chi è interessato all’acquisto, qual è la durata media di un gioiello che è bagnato in oro e anche cosa fare quando, inesorabilmente, questi tipi di gioielli tendono non solo ad usurarsi, ma anche ad appannarsi perdendo così la loro lucentezza.

Quanto durano i gioielli placcati in oro e cosa fare quando iniziano ad appannarsi e ad usurarsi

Nel dettaglio, la vita media di un gioiello che è placcato in oro varia anche in ragione di come si usa e di come si custodisce. In linea di massima si può dire che un gioiello placcato in oro, se ben tenuto, può durare anche per un paio d’anni.

Questa è quindi la risposta riguardo proprio a quanto durano i gioielli placcati in oro, ma facendo sempre attenzione al contatto, per esempio, con i profumi, con i trucchi e con le creme solari e creme idratanti. Così come è sconsigliato portare e sfoggiare i gioielli placcati in oro in spiaggia.

Inoltre, devono essere puliti mediamente una volta a settimana con acqua tiepida e sapone, e utilizzando sempre un panno morbido al fine di evitare danni. Ma cosa fare, invece, quando nonostante tutto, e inesorabilmente, i gioielli placcati in oro iniziano ad appannarsi e a usurarsi?

Ecco cosa fare

Quando i gioielli placcati in oro sono appannati e usurati le soluzioni fai da te sono sempre sconsigliate. In particolare, le strade possibili sono due:

portarli da un orafo per una nuova placcatura, anche se il costo potrebbe essere elevato;

andare ad acquistare di nuovo lo stesso gioiello placcato in oro.

