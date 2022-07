Tutti vogliono vivere sempre in salute e il più a lungo possibile. Per fortuna, tra i Paesi europei, l’Italia è una delle nazioni con il più alto tasso di longevità alla nascita. Questo, tra l’altro, grazie anche ai segreti della cucina e dell’alimentazione. A partire dalla dieta mediterranea che, non a caso, è patrimonio immateriale dell’umanità.

Perché vivere sano fa sempre rima con il mangiare sano. Ovverosia, seguire una dieta sana ed equilibrata che, nel tempo, garantisca il mantenimento del peso forma. Altrimenti, specie in età avanzata, il sovrappeso potrebbe portare poi a patologie che possono spaziare dall’ipertensione al diabete. Detto questo, vediamo allora quali sono le regole di base per puntare a una vita sana che possa garantire nel tempo anche benessere e felicità.

Quali sono tutte le regole d’oro del vivere sano e sempre all’insegna della felicità e del benessere

Nel dettaglio, e per quanto detto, alimentarsi sempre con giudizio è la regola fondamentale del vivere sano. Mangiare con giudizio, inoltre, significa anche affidarsi, al bisogno, a un nutrizionista che proporrà al paziente un piano alimentare personalizzato da seguire. Questo perché, è giusto ricordarlo, per perdere peso le diete fai da te sono sempre sconsigliate. Specie quando sono estreme e sbilanciate in quanto dannose per la salute.

Inoltre, per mangiare sano nella dieta non possono mancare la frutta e la verdura, ma anche i legumi e i cereali al netto di eventuali intolleranze. Per tenere lontana l’ipertensione, come sopra accennato, l’assunzione di sale da cucina, se non azzerata, andrebbe sempre e comunque ridotta al minimo.

Questa è in pratica la risposta su quali sono tutte le regole d’oro del vivere sano. Ma non finisce qui, in quanto ci sono pure altri consigli base da prendere sempre in considerazione per puntare alla longevità. Vediamo allora quali sono nel dettaglio.

Ecco altre quattro regole auree per chi punta sempre a mangiare per vivere in salute

Tra le regole del mangiare sano rientrano pure quelle che impongono di azzerare o comunque di limitare sempre al massimo l’assunzione di bevande alcoliche che, tra l’altro, sono le nemiche numero uno del fegato. In più, occorre mantenere sempre il corpo ben idratato bevendo acqua, specie nel periodo estivo per tenere sempre lontano il rischio di disidratazione. Occorre pure moderare il consumo di zuccheri. Lo stesso dicasi anche per i grassi, e in particolar modo per quelli che sono di origine animale.

