Anche se siamo pragmatici e amiamo la scienza, spesso non sfuggiamo al fascino dell’astrologia. Ci piace conoscere quello che le stelle ci riservano, anche senza crederci ciecamente. Ci piace anche pensare che ci sia un nesso tra il nostro carattere e il segno di appartenenza. Ogni individuo è unico e originale, ma chi crede nell’oroscopo sa che ci sono delle caratteristiche generali che appartengono ai nati sotto lo stesso segno zodiacale. Si tratta di valori orientativi di cui un segno è portatore ma che ci potrebbero permettere di conoscerlo meglio.

Solidi e pragmatici ma anche sensibili e appassionati

Se cerchiamo un segno dolce e sensibile con cui avere una bella storia d’amore che potrebbe durare una vita, gli astri ci indirizzano verso un segno di Terra. Chi ama l’astrologia sa che i segni zodiacali sono raggruppati sotto quattro categorie: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Toro, Vergine e Capricorno presentano caratteristiche comuni tra loro. Sono legati alla materialità della Terra e per questo sono persone solide e pragmatiche, con i piedi ben saldi a terra. Sono anche pieni di buon senso e per questo potrebbero apparire freddi e privi di slanci passionali, ma non è così. Come il fuoco sotto la cenere, al di là della corazza, sanno essere sensibili e appassionati.

Questo segno zodiacale dolce e sensuale è il partner ideale con cui avere una storia d’amore

Soprattutto il Toro, il secondo segno dello zodiaco governato dal pianeta Venere, simbolo dell’amore e della bellezza. È un segno legato alla materialità ed esplora il Mondo attraverso il tatto, profondamente legato ai piaceri della vita che sa assaporare come un vero intenditore. Chi lo conosce sa che può prenderlo per la gola e ammaliarlo anche solo con dei manicaretti. Ma è anche sensibile e passionale e ama legarsi per la vita. Ha una sensualità molto naturale, ben diversa da quella misteriosa dello Scorpione, e vive i rapporti amorosi con grande spontaneità. Sa esprimere una grande dolcezza quando è innamorato.

L’amore per lui si identifica con l’abito bianco e con il sogno di una casa con tanti pargoletti. Ma proprio perché investe tanto in un rapporto, può essere possessivo e geloso, pronto a difendere la sua vita sentimentale. Ama i temperamenti audaci, le persone creative e temerarie che portano nella sua esistenza un po’ di sale e una ventata di imprevedibilità. Secondo l’astrologia va molto d’accordo con i segni d’Acqua, in particolare con lo Scorpione. Questo segno zodiacale dolce e sensuale potrebbe essere il partner ideale con cui condividere un percorso d’amore.

