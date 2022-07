Non c’è nulla di più fastidioso che tirare fuori il bucato dalla lavatrice e non sentire quel profumo di pulito. Quando ci troviamo davanti a questo problema, il primo pensiero è che la lavatrice sia da sostituire. Magari abbiamo un modello un po’ datato che ogni tanto fa i capricci e non pulisce a dovere. Ma prima di correre nel negozio di elettrodomestici è bene provare con qualche rimedio casalingo. Forse non è la lavatrice che si è rotta, piuttosto la colpa è semplicemente un po’ di sporco. Anche se cerchiamo di tenerla sempre pulita, sotto il cestello si possono formare incrostazioni. Il calcare che si accumula sulle guarnizioni, residui di detersivo che si vanno ad ammassare emanando quel cattivo odore di muffa. Un odore che emana la lavatrice ma che si trasferisce anche sul bucato pulito.

Basta lavatrice che fa puzzare il bucato con questo unico prodotto per pulirla ed eliminare i cattivi odori

Uno dei modi più efficaci per pulire l’interno del cestello ed eliminare la muffa è con la candeggina delicata. Se diluita con acqua risulta essere un ottimo detergente anche per pulire lo sporco più ostinato. Ma se non vogliamo sprecare la candeggina delicata, che è anche piuttosto costosa, ecco un’alternativa ecologica. Stiamo parlando del percarbonato di sodio, un incredibile composto alla base di molti detergenti sbiancanti. Questo composto, molto più efficace di aceto, limone e bicarbonato, è quello che serve per eliminare i cattivi odori. Infatti, grazie alle sue proprietà, viene spesso utilizzato nell’industria dei detersivi come ingrediente per la candeggina ecologica.

Come rimuovere ogni residuo e avere capi profumati

Prendiamo 2 misurini di percarbonato e diluiamoli in 250 ml di acqua tiepida e versiamo la soluzione in un flacone spray. Procediamo con la pulizia del cassetto dosatore, dell’oblò e del cestello spruzzando un po’ di composto. Lasciamo agire qualche minuto e poi passiamo un panno in microfibra asciutto. Ma per liberarci della puzza dobbiamo sciogliere le incrostazioni di detersivo e calcare che si formano dentro la lavatrice. Mettiamo 2 misurini nel cassetto dosatore e 6 misurini dentro il cestello, poi avviamo la lavatrice. Il ciclo da usare è quello per il cotone a 90 gradi, più lungo e più efficace per la pulizia.

Insomma, basta lavatrice che fa puzzare il bucato e ci fa sprecare solo acqua e detersivo. Ricordiamo di procedere alla pulizia periodica della lavatrice per evitare che detersivi e calcare si depositino. Soprattutto se usiamo detersivi liquidi concentrati che tendono ad agglomerarsi nella lavatrice. In questo modo i nostri capi saranno sempre puliti e profumati e la nostra lavatrice avrà una vita più lunga. Il percarbonato è un fantastico prodotto utile per la pulizia della casa in generale. Ad esempio, sembra essere molto più efficace del classico sapone di Marsiglia anche per pulire alcune superfici.

