L’estate si avvicina e, di solito, in questo periodo si inizia già a pensare ai buoni propositi per settembre: liberarsi delle abitudini cattive, ricominciare da capo, fare una vita più sana. C’è chi pensa addirittura di trasferirsi e cambiare città o nazione e trasferirsi in una delle 10 città più vivibili al Mondo, oppure in una delle 10 città più sane al mondo. In queste città che andremo ad elencare, la maggior parte dei cittadini mangia sano, fa esercizio fisico e mantiene un peso ideale.

Non sorprende che milioni di persone in tutto il mondo siano entusiaste di iniziare uno stile di vita nuovo, dopo l’estate, con l’obbiettivo di prendersi cura di se stesse, mangiando sano e andando in palestra. Tuttavia, fitness e alimentazione non sono le uniche metriche per una vita sana; anche la città in cui si vive svolge un ruolo importante.

Quali città scegliere se si vuole vivere nel modo più sano possibile: ecco le prime tre

Amsterdam: conosciuta come una delle città più a misura di bicicletta al mondo, occupa il primo posto tra le città più sane. La capitale olandese offre più di 400 attività all’aperto per mantenersi in forma e in salute e si classifica come il quinto paese più felice del mondo. Inoltre, il tasso di obesità è solo del 20,4%, il sesto più basso in Europa. Sydney: con 2.636 ore di sole all’anno, Sydney attira moltissimi. In questa città si svolgono circa 406 attività all’aperto. Con un’aspettativa di vita di 82 anni, il fitness all’aperto potrebbe essere la soluzione ideale. Vienna: conosciuta come una delle città più belle del mondo, a Vienna si può condurre davvero una vita sana. Un abbonamento in palestra costa circa 28,31 € al mese e il tasso di obesità è del 20,1% (il quinto più basso in Europa). Anche l’inquinamento atmosferico a Vienna è basso, tre volte inferiore a Barcellona, ​​Parigi e Londra.

Altre tre posti ideali in cui vivere

Quali città scegliere se si vuole vivere bene e meglio?

Stoccolma: se si esamina il numero totale di ore lavorate all’anno, Stoccolma è al quarto posto con 1.452 ore (e 30,25 ore settimanali) e offre quindi maggiori opportunità per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Tenendo conto di altri parametri come i bassi livelli di inquinamento atmosferico (20/100) e il benessere generale dei cittadini (7/10), Stoccolma è al quarto posto in assoluto. Copenaghen: conosciuta come la seconda città più felice del mondo (dopo Helsinki), Copenaghen è tra le prime cinque città per condurre una vita sana. Con 1.380 ore di lavoro all’anno (28,75 a settimana), la città ha l’orario di lavoro più basso di tutte. E per chi vuole respirare aria fresca, la capitale danese è la quinta per aria pulita, con un livello di inquinamento di 21,24 (su 100). Helsinki: è la città più felice del mondo e ha anche il più basso inquinamento atmosferico di qualsiasi altra città (13.08/100). La città si colloca anche tra le prime 10 per quanto riguarda le ore lavorate annuali. Con i residenti più felici, aria pulita e un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, Helsinki si gode meritatamente il sesto posto.

Ecco le ultime 4 città tra cui scegliere per vivere una vita sana

Fukuoka: situata sulla costa settentrionale dell’isola giapponese di Kyūshū, Fukuoka è nota per cibo e qualità della vita. Con una media di 83.2 anni, la città ha anche l’aspettativa di vita più alta al mondo. Berlino: con un’aspettativa di vita media di 80.6 anni, la capitale tedesca entra di diritto nella classifica. A Berlino anche le palestre costano poco, un abbonamento mensile costa circa 28,72 euro, il terzo più economico in Europa. La capitale tedesca offre anche molte opportunità per l’esercizio all’aria aperta e ha il quinto numero più alto di attività all’aperto (254) e l’ottavo indice più basso di inquinamento atmosferico in Europa. Barcellona: una delle città più visitate in Europa è anche tra le migliori dieci città per condurre una vita sana. Con 580 attività all’aperto, la città spagnola è in cima alla lista in Europa e le 2.591 ore di sole rendono la città una destinazione ancora più perfetta. Vancouver: la città canadese è famosa per l’offerta di sport all’aria aperta e gli sport d’avventura. Con un’aspettativa di vita media di 81.7 anni, un inquinamento atmosferico relativo basso (24/100) e residenti felici (7/10), Vancouver completa la classifica dei primi 10 posti in cui vivere in salute.

