Esattamente 3 mesi fa il Ftse Mib aveva segnato il minimo del 2022 dal quale, poi, è partito un rialzo di oltre il 25%. Un rialzo così importante in un trimestre non si vedeva dal febbraio del 2021. Cosa più importante, però, è che solo altre 7 volte negli ultimi 22 anni c’era stato un rialzo di questa portata in questo arco di tempo. Quali sono state le 5 migliori azioni degli ultimi 3 mesi sul Ftse Mib? Quali sono state le 5 migliori azioni che maggiormente hanno contribuito a questo forte rialzo? In ordine di performance decrescente sono: Saipem, Azimut, De Longhi, Saes Getters, Telecom Italia. Nel prosieguo di questo articolo ci occuperemo di Saes Getters che recentemente è stata oggetto di uno straordinario exploit a Piazza Affari.

La storia di una PMI italiana di qualità

Come dice il suo nome, l’azienda deve la sua internazionalizzazione al brevetto del getter per i tubi catodici dei televisori negli anni ’50 del secolo scorso. Da quel momento è iniziato un processo di crescita che l’ha portata anche a diversificare le sue attività in campi molto diversi tra loro. Ed è proprio da uno di questi che è arrivata la notizia bomba. La società, infatti, ha venduto al colosso Usa del private equity Carlyle una divisione che vale la metà dei suoi ricavi (90 milioni negli ultimi 12 mesi) a un prezzo (857 milioni di euro) che è pari al doppio della sua capitalizzazione (463 milioni prima dell’annuncio).

Inevitabilmente questa notizia ha fatto esplodere al rialzo le quotazioni di Saes Getters che in una sola seduta hanno guadagnato circa il 25%. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui. Con i soldi incassati, infatti, la società potrebbe remunerare i soci e avere la cassa per fare nuovi investimenti.

Prima di chiudere una nota che si applica a tante PMI quotate a Piazza Affari. Il mercato fa fatica a valutarle perché troppo piccole, ma spesso celano all’interno tesori nascosti.

Quali sono state le 5 migliori azioni degli ultimi 3 mesi sul Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Saes Getters (MIL:SG) ha chiuso la seduta del 13 gennaio a 31,75 euro, in ribasso dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il balzo del 25% in una sola seduta la tendenza in corso definita dall’incrocio delle medie non poteva che essere al rialzo. Inoltre, vista la forte escursione un eventuale incrocio ribassista non potrà concretizzarsi prima di 8 sedute.

Tralasciando per un momento le medie, notiamo come le quotazioni si trovino in prossimità di area 32 euro che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Questo livello, quindi, potrebbe essere particolarmente decisivo.