Pronte ad accelerare al rialzo: le azioni del Ftse Mib che hanno segnato nuovi massimi a 52 settimane

Nella scelta delle migliori azioni da acquistare alcuni investitori adottano la strategia di selezionare quelle che mostrano la forza maggiore. Un possibile criterio da adottare per le selezionare le azioni pronte ad accelerare al rialzo è quello di individuare i titoli azionari che hanno segnato un nuovo massimo a 52 settimane.

Quali sono le azioni del Ftse Mib che al 13 gennaio hanno segnato nuovi massimi a 52 settimane?

Alla chiusura del 13 gennaio ci sono state solo 7 azioni che hanno segnato un nuovo massimo a 52 settimane. Restringendo il campo alle società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, stiamo parlando di BFF Bank, CNH Industrial e Sol. Da notare che nel caso di CNH Industrial il massimo a 52 settimane è coinciso anche con il massimo storico.

La valutazione del titolo CNH Industrial

Le azioni CNH Industrial risultano essere sottovalutate qualunque sia il multiplo di mercato considerato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili di 12,7x CNH Industrial non solo è tra le più economiche sul mercato, esprime una sottovalutazione di oltre il 30% rispetto al livello medio del settore di riferimento. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un rapporto prezzo su fatturato pari a 0,7. Questo valore è molto basso sia in assoluto che rispetto ad altre società del settore. In questo caso esprime una sottovalutazione di oltre il 60% rispetto al valore medio dei suoi competitors.

Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni CNH Industrial risultano essere particolarmente sopravvalutate.

Secondo quanto riportato da riviste specializzate, gli analisti, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 6%, hanno un giudizio positivo. Interessante, poi, è la dispersione della distribuzione dei prezzi obiettivi. Risulta essere, infatti, pari a circa il 10%.

Pronte ad accelerare al rialzo: le azioni CMH Industrial secondo le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 13 gennaio in rialzo dello 0,075% rispetto alla seduta precedente a quota 16,015 euro.

Dopo una fase alleggerimento seguita al forte rialzo che ha caratterizzato i mesi di ottobre e novembre, adesso le medie sono nuovamente incrociate al rialzo. La tendenza è, quindi, rialzista in accordo con quanto indicato dalla SwingTrading Indicator.

Chi spera in una forte ripresa del ribasso deve solo sperare in chiusure giornaliere inferiori ai 15 euro.

Lettura consigliata

