3 azioni a Wall Street sottovalutate del 20% ed oltre che potrebbero essere all’inizio di un forte rialzo

Che bel momento per i mercati americani! L’economia cresce, l’inflazione sembra rientrare o al massimo stare ferma, e quindi non rappresenterebbe più un pericolo. I tassi potrebbero salire per quest’anno di un altro 0,25%. Sembrano le condizioni ideali per far lasciare alle spalle il peggio per l’azionario. Questi elementi si abbinano a calcoli di probabilità ponderati sulle serie storiche che proiettanno da ora in poi almeno 48/60 mesi di rialzi dei prezzi azionari. Ora andremo a studiare i grafici di 3 azioni a Wall Street sottovalutate del 20% che potrebbero iniziare a correre.

Divergenze rialziste e possibile bottom di lungo termine

I ribassi degli ultimi mesi hanno evidenziato il valore di alcune società (Amazon, Apple e Tesla potrebbero aver lasciato il peggio alle spalle!). Nelle ultime settimane, alcune azioni stanno disegnando minimi e massimi crescenti. Ad esempio, negli ultimi giorni di contrattazione i nostri oscillatori proprietari si stanno girando al rialzo di lungo termine su Alphabet Class A, AMD (Advanced Micro Devices) e Microsoft.

Procediamo per gradi.

3 azioni a Wall Street sottovalutate del 20% che potrebbero lasciare da subito il peggio alle spalle

Alphabet Class A (Google), ultimo prezzo a 92,42 dollari. Le azioni nel corso del 2022 hanno segnato il massimo a 151,55, e da quel livello è iniziato un forte ribasso fino ai valori attuali. Le raccomandazioni degli analisti da come si legge sulle riviste specializzate, stimano il fair value intorno a 125,25 con una sottovalutazione attuale di circa il 36%.

Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi la tendenza di lungo termine è rimasta rialzista. Infatti, come da criteri dell’analisi tecnica classica, la media mobile a 200, 400 e 600 settimane è orientata al rialzo. Il rialzo quindi potrebbe proseguire, anzi potrebbe essere solo all’inizio. Il punto di inversione ribassista attuale passa a 85,82.

AMD (Advanced Micro Devices), ultimo prezzo a 71 dollari. Le azioni nel corso del 2021 hanno segnato il massimo a 164,46, e da quel livello è iniziato un forte ribasso fino ai valori attuali. Le raccomandazioni degli analisti da come si legge sulle riviste specializzate, stimano il fair value intorno a 89,53 con una sottovalutazione attuale di circa il 26%.

Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi la tendenza di lungo termine è rimasta rialzista. Infatti, anche per queste azioni, come da criteri dell’analisi tecnica classica, la media mobile a 200, 400 e 600 settimane è orientata al rialzo. Il rialzo quindi potrebbe proseguire, anzi potrebbe essere solo all’inizio. Il punto di inversione ribassista attuale passa a 60,04.

Interessante sottovalutazione

Microsoft, ultimo prezzo a 239,23 dollari. Le azioni nel corso del 2021 hanno segnato il massimo a 346,41, e da quel livello è iniziato un forte ribasso fino ai valori attuali. Le raccomandazioni degli analisti da come si legge sulle riviste specializzate, stimano il fair value intorno a 293,89 con una sottovalutazione attuale di circa il 23%.

Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi la tendenza di lungo termine è rimasta rialzista. Infatti, come da criteri dell’analisi tecnica classica, il ribasso si è fermato a contatto con la media mobile a 200 settimane. Quelle a 400 e 600 sono orientate al rialzo. Il rialzo potrebbe essere solo all’inizio. Il punto di inversione ribassista attuale passa a 219.

