Le tendenze del mercato immobiliare 2025: tra calo dei tassi e tensioni internazionali, ecco i fattori da tenere d’occhio

Il mercato immobiliare 2025 offrirebbe ottime prospettive d’investimento, per una serie di fattori concatenati. A dominare lo scenario del comparto immobiliare ci sono, oltre alle nuove tecnologie come l’IA, il crescente interesse verso le abitazioni sostenibili ed efficienti energeticamente. Il quadro attuale indica prospettive di crescita, anche nel lungo periodo. L’ottimismo è trainato soprattutto dalle ultime scelte politiche e monetarie, che incentivano le compravendite.

Evoluzione del mercato immobiliare: cosa aspettarsi dal futuro?

Siamo di fronte a un’interessante evoluzione nel comparto della domanda di immobili, soprattutto residenziali. L’ultima parte del 2024 si è conclusa con un incremento delle compravendite del 27%, fattore che ha innescato anche l’aumento dei prezzi (+4,6%). Lo confermano le analisi di Immobiliare.it e dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma. La discesa dei tassi dovuta alle decisioni della BCE e le prospettive di ulteriori tagli nel corso dell’anno hanno riacceso la fiducia di chi ha intenzione di acquistare una casa, sia come prima abitazione che come forma di investimento. La maggiore domanda ha interessato soprattutto immobili a uso residenziale, ma con alcune novità rispetto agli anni passati. Parliamo delle innovazioni tecnologiche e dell’orientamento verso edifici più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Il trend è in crescita e si ipotizza che gli incentivi verso progetti di rigenerazione urbana daranno ulteriore slancio agli investitori.

Il mercato sta subendo trasformazioni molto interessanti anche grazie a ulteriori fattori: cambiamento demografico, lavoro da remoto e rinnovate esigenze di benessere abitativo. Questi fattori potrebbero innescare un aumento della domanda di edifici in località periferiche, anche perché più economici. Prendono sempre più forma, poi, progetti di riqualificazione urbana volti alla rigenerazione di aree abbandonate, con la creazione di poli di aggregazione in grado di attirare giovani e famiglie.

Consigli e strategie d’investimento per il mercato immobiliare

Per coloro che intendono ampliare il proprio portafoglio di investimento, il mercato immobiliare può offrire senza dubbio ottimi presupposti, come forma di investimento a lungo termine. Puntare sul mattone, infatti, potrebbe rivelarsi la soluzione vincente anche in un periodo di forti trasformazioni e incertezze del mercato azionario e obbligazionario, a causa della crisi finanziaria ed economica innescata dai conflitti russo-ucraino e israeliano-palestinese e dalla minaccia dei dazi da parte di Trump.

In un contesto in piena espansione come quello a cui stiamo assistendo, l’investitore può certamente orientare le proprie scelte verso progetti che riguardano sostenibilità e innovazione tecnologica. Chi desidera acquistare una casa può contare sull’accesso più facile al credito e sull’abbassamento dei tassi d’interesse, nonché all’aumento degli incentivi e sgravi fiscali per gli immobili green.