Quando si compra un titolo azionario si guarda sempre alla tendenza in corso e ai possibili obiettivi. Poche volte, però, si pone attenzione a un parametro molto importante che risponde alla seguente domanda: come si muoverà il titolo rispetto al movimento dell’indice di riferimento? Un estimatore che può dare una risposta alla precedente domanda è il cosiddetto beta. Attraverso questo indicatore andiamo a definire le 3 azioni che potrebbero fare guadagnare o perdere di più sul Ftse Mib.

La definizione e il significato di beta

Il beta è una misura della volatilità di un titolo rispetto al mercato nella sua totalità. Per definizione, il mercato, come l’indice Ftse Mib, ha un beta pari a 1,0, e i singoli titoli sono classificati in base a quanto si discostano da esso.

Un titolo che oscilla più del mercato nel tempo ha un beta superiore a 1,0. Se un’azione si muove meno del mercato, il suo beta è inferiore a 1,0. I titoli con un beta elevato sono considerati più rischiosi, ma offrono un potenziale di rendimento più elevato; i titoli con un beta basso presentano un rischio minore, ma anche un rendimento inferiore.

Utilizzando questo indicatore, calcolato su un anno, le azioni che potrebbero fare guadagnare o perdere di più sul Ftse Mib Telecom Italia (1,82), Unicredit (1,75) e BPER Banca (1,55).

Il titolo Telecom Italia

L’impostazione di Telecom Italia è saldamente rialzista e al momento non si vedono nubi all’orizzonte. Anche lo SwingTrading Indicator è impostato al rialzo. Tra le 3 azioni che potrebbero fare guadagnare o perdere di più sul Ftse Mib, Telecom nell’ultimo anno è appartenuto alla categia di quello che hanno amplificato al ribasso il movimento dell’indice principale.

Il titolo Unicredit

L’impostazione di Unicredit è saldamente rialzista e al momento non si vedono nubi all’orizzonte. Dopo le ultime tre sedute, lo SwingTrading Indicator è in una situazione neutrale. Prestare molta attenzione nelle prossime sedute.

Il titolo BPER Banca

L’impostazione di BPER Banca è saldamente rialzista e al momento non si vedono nubi all’orizzonte. Anche lo SwingTrading Indicator è impostato al rialzo.

