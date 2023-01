Banca MPS De Longhi e Maire Tecnimont per quanto tempo ancora continueranno a correre sul Ftse Mib? - proiezionidiborsa.it

Alla conclusione della seduta del 9 gennaio tre titoli azionari hanno dominato la scena con rialzi molto importanti superiori al 6%. Banca MPS, De Longhi e Maire Tecnimont continueranno a correre sul Ftse Mib anche nelle prossime sedute? La risposta all’analisi grafica e a possibili pattern particolarmente bullish.

Come si è svolta la seduta del 9 gennaio?

Come dicevamo tre azioni hanno dominato una seduta che ha visto il Ftse Mib chiudere in rialzo dello 0,81%. In particolare, le azioni Banca MPS hanno realizzato una performance superiore al 10%. A ruota, ma a debita distanza, troviamo De Longhi e Maire Tecnimont entrambe con un rialzo di poco superiore al 6%.

Andiamo, quindi, a vedere quali sono le attese per i prossimi giorni per questi titoli azionari e se Banca MPS, De Longhi e Maire Tecnimont continueranno a correre sul Ftse Mib.

Banca MPS

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 9 gennaio a quota 2,218 euro, in rialzo dell’11,69% rispetto alla seduta precedente.

Era da novembre del 2022 che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo. Tuttavia, c’è un aspetto molto importante che differenzia i due rialzi. Il rialzo del 9 gennaio, infatti, è stato caratterizzato da fortissimi volumi che sono risultati essere molto superiori alla media.

Lo scenario futuro, quindi, non può che essere al rialzo con le medie ancora più saldamente al rialzo.

Per concludere, ricordiamo che Banca MPS è tra le 3 migliori azioni del settore bancario del Ftse Mib secondo il rapporto prezzo su utili.

De Longhi

Il titolo De Longhi (MIL-DLG) ha chiuso la seduta del 9 gennaio a quota 23,80 euro, in rialzo del 6,34% rispetto alla seduta precedente.

Ottima seduta per il titolo De Longhi che rafforza lo scenario rialzista. L’incrocio delle medie, infatti, diventa più solido allontanando la possibilità che si possa assistere a un incrocio ribassista. Lo scenario al rialzo è supportato anche dallo SwingTrading Indicator.

Maire Tecnimont

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 9 gennaioa quota 3,39 euro, in rialzo del 6,14% rispetto alla chiusura precedente.

Il titolo più shortato di Piazza Affari chiude in forte rialzo a seguito della notizia di un nuovo contratto dal valore di oltre un miliardo di euro firmato in Qatar. Si conferma, quindi, la solidità del portafoglio ordini di Maire Tecnimont che costituisce uno dei punti di forza del titolo.

Un altro aspetto molto interessante da sottolineare è il forte aumento dei volumi che ha accompagnato questo rialzo.

Le medie, quindi, rimangono saldamente incrociate al rialzo così come è al rialzo il segnale dello SwingTrading Indicator.

Possiamo, quindi, concludere che Banca MPS, De Longhi e Maire Tecnimont continueranno a correre sul Ftse Mib anche nelle prossime sedute.