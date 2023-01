ENI e Saipem corrono in direzioni opposte sul Ftse Mib: su quale dei due titoli azioni puntare?

ENI e Saipem corrono in direzioni opposte sul Ftse Mib - proiezionidiborsa.it

L’ultima giornata di contrattazioni è stata caratterizzata da un andamento agli antipodi di due titoli azionari che negli ultimi mesi sono stati protagonisti nel bene e nel male a Piazza Affari. Infatti, ENI e Saipem corrono in direzioni opposte sul Ftse Mib. Su quale dei due titoli azionari puntare? Ricordiamo solo, per il momento, che nell’ultimo anno Saipem ha perso oltre il 75% risultando tra i peggiori di Piazza Affari. ENI, invece, con un rialzo di oltre il 35% è stato tra i top 10% dell’ultimo anno, considerando i titoli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro. Negli ultimi 3 mesi, invece, Saipem aveva stupito tutti con un rialzo di oltre il 75%. Cosa fare?

ENI e Saipem corrono in direzioni opposte sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Prima di entrare nel dettaglio di ciascun titolo, ricordiamo che da inizio anno il settore Oil&Gas ha guadagnato poco più del 5% facendo leggermente peggio del Ftse Mib.

Il titolo ENI

Il titolo ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 11 gennaio a quota 14,34 euro, in rialzo dell’1,90% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni ENI risultano essere sottovalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo su utili pari a 2,9x, il titolo risulta essere molto sottovalutato rispetto alla media del settore di riferimento che è pari a 5,9x. Analoghi risultati si ottengono andando a considerare il rapporto tra prezzo e fatturato piuttosto che il Price to Book ratio.

Per gli analisti, invece, la sottovalutazione è inferiore al 20%

Dal punto di vista grafico le medie sono saldamente incrociate al rialzo così come lo SwingTrading Indicator. Al momento l’unico ostacolo lungo il percorso rialzista è localizzato in area 14,8 euro. Questo livello di resistenza, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

Fare molta attenzione!

Il titolo Saipem

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta dell’11 gennaio in ribasso del 4,09% rispetto alla seduta precedente a 1,196 euro.

Erano circa due mesi che non si vedeva un ribasso così importate sul titolo Saipem. Almeno per il momento, però, le medie rimangono incrociate al rialzo anche se la rottura della media di breve (linea blu) potrebbe preludere a un’inversione ribassista. Al momento il livello spartiacque passa per area 1,1694 euro (linea rossa). Sotto questo livello le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Dal punto di vista della valutazione sia l’analisi fondamentale che le raccomandazioni degli analisti esprimono una sottovalutazione di circa il 40%.

