Oggi gli Esperti della Redazione forniranno informazioni utili su quali sono le cose da tenere in casa per attirare la fortuna, per coloro che ovviamente credono che questa esista. Ebbene alcuni oggetti, ognuno per un motivo diverso, attirano energie positive migliorando quindi la vita di coloro che abitano un determinato ambiente.

È risaputo ormai, nell’ambito dello studio degli arredamenti di interni, che determinati colori e materiali sono in grado di conferire agli spazi un’atmosfera rilassante e piacevole. Inoltre, diverse teorie concordano sul fatto che le case sono percorse da flussi di energie negative. Queste però possono essere facilmente annullate grazie a particolari elementi.

Vediamo dunque quali sono le cose indispensabili in casa per attirare la fortuna.

Il bambù

Secondo gli asiatici la migliore soluzione per attirare il successo e la prosperità è il bambù, una pianta molto utilizzata dal Feng shui. Infatti questa antica teoria orientale ritiene che il bambù abbia la capacità di diffondere un’energia molto positiva. Il motivo risiede nel fatto che questa pianta è il simbolo dell’unione di successo di due elementi: l’acqua ed il legno.

Il sale

Il sale ha proprietà molto importanti per chi crede nella fortuna, tra cui la capacità di protezione. Dunque molti ritengono che spargere sale intorno alla casa possa contribuire ad allontanare l’invidia e ogni altra negatività.

Il gatto

Forse pochi sanno che secondo antiche credenze, i gatti hanno il potere di assorbire le energie negative e trasformarle in energie positive. Inoltre, gli scienziati hanno dimostrato che accarezzare un gatto riduce i livelli di stress e migliora quindi la salute.

Le candele bianche

Ancora, secondo alcune discipline orientali le candele bianche attraggono le buone vibrazioni. È importante evitare invece quelle nere che, in accordo alle antiche teorie asiatiche, attirano in casa le forze malefiche.

Olii essenziali

Infine ricordiamo il potere degli olii essenziali, diffusi nell’ambiente tramite un apposito diffusore o semplicemente in una ciotola di acqua. Ebbene all’olio essenziale di olio di gelsomino, legno di sandalo, lavanda e patchouli spetterebbe il compito di attirare fortuna in breve tempo.

Ecco dunque svelate quali sono le cose indispensabili in casa per attirare la fortuna, chiaramente per chi crede che esista.