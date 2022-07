Dall’Ariete ai Pesci, tutti in base alla propria data di nascita hanno associato un segno zodiacale. Questo, in base al complesso di credenze e di tradizioni che è rappresentato dall’astrologia, influirebbe sulla personalità di ognuno di noi.

Perché, per esempio, chi è nato sotto il segno del Toro presenta aspetti della propria personalità che possono essere diversi. Spesso diametralmente opposti rispetto a chi invece, sempre per esempio, è nato sotto il segno della Vergine. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto, chiaramente per chi crede nell’astrologia e negli oroscopi. Vediamo, inoltre, come si risale all’affinità di coppia sempre attraverso lo zodiaco.

Quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali e come si risale all’affinità di coppia con il partner

I segni zodiacali come i Gemelli, la Vergine, il Sagittario e anche Pesci sono associati a persone che si distinguono per l’ingegno e per il loro spiccato spirito di adattamento. Mentre l’Ariete, il Cancro, la Bilancia e anche il Capricorno sono segni zodiacali associati a persone creative e che, soprattutto, si distinguono per il loro grande spirito di iniziativa.

Questa è quindi la risposta su quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali. Ma non finisce qui. I segni zodiacali del Toro, del Leone, dello Scorpione e dell’Acquario sono invece associati a persone che in genere si distinguono per la loro determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dagli amori stabili e romantici a quelli passionali e tormentati

Per quel che riguarda, invece, l’amore sempre visto attraverso lo zodiaco, l’affinità di coppia con il partner viene in genere raccontata giornalmente dagli esperti dell’oroscopo. In ogni caso, ogni segno zodiacale tende in genere ad andare più d’accordo con alcuni segni zodiacali rispetto ad altri.

Per esempio, i segni zodiacali come l’Ariete tendono in genere a costruire delle relazioni amorose stabili con il Sagittario, con il Cancro, con il Toro e con l’Acquario. Mentre possono essere passionali ma anche tormentati gli amori dell’Ariete con la Vergine e con il Capricorno ma anche con chi è nato sotto il segno dei Gemelli.

Il segno zodiacale del Toro, invece, in amore tende ad andare d’accordo con il Cancro, con la Bilancia e con la Vergine. Per relazioni di coppia non solo stabili, ma anche lunghe e spesso molto romantiche.

