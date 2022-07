Belli e intelligenti questi 3 segni zodiacali ma anche al top tra quelli che tradiscono di più

Luglio sarà un mese ricco di successo e sorprese per alcuni segni, in modo particolare per il Capricorno, che sarà inondato di fortuna sfacciata grazie a Giove e Luna. Come proseguiranno le successive settimane?

Basta semplicemente attendere i suggerimenti le stelle.

Nel frattempo, godiamoci questa bellissima estate, prestando attenzione, però, ai sentimenti. A volte, cuore e mente non vanno d’accordo. Diamo ragione alla mente, ma poi seguiamo il cuore. Per l’astrologia il tema dell’affinità tra segni zodiacali è importante.

Ogni segno è unico, poiché contrassegnato da particolari caratteristiche. In base a queste è possibile disegnare una sorta di profilo di quella determinata persona. Nello specifico, sono belli e intelligenti questi 3 segni zodiacali ma anche nei primi posti dei traditori.

Stiamo parlando dei segni di Fuoco, le cui peculiarità sono distinte rispetto a quelle degli altri segni. Passionali, forti e ribelli, sono segni molto affascinanti, che catturano l’attenzione di tutti. Peccato abbiano questo difetto nelle relazioni sentimentali.

Ariete, Leone e Sagittario

Questi 3 segni appartengono all’elemento Fuoco. Azzeccato simbolo, questi segni hanno un fuoco dentro che arde vivamente. Le caratteristiche comuni a tutti i segni sono la determinazione, la testardaggine e l’esuberanza. Non a caso il colore simbolo è proprio il rosso.

Non solo, l’Ariete è governato da Marte, conosciuto meglio anche come Pianeta rosso. In pratica, tutto ciò che può essere associabile a questo colore lo è anche per l’Ariete, il Leone e il Sagittario. Rosso come passione o rosso come tradimento?

Sebbene siano segni dalla caratteristiche affascinanti, come il carisma tipico della figura del leader, uno dei loro difetti è che, nel momento in cui dovessero stancarsi di una persona, tradire diventa più forte della loro volontà. Rappresenta quasi un impulso. Non a caso, prendono le decisioni di pancia e non sono per niente razionali.

Belli e intelligenti questi 3 segni zodiacali ma al top tra quelli che tradiscono di più

Spezzeranno il cuore della persona, saranno dispiaciuti, ma non lo daranno a vedere. Devono, pur sempre, mantenere la loro posizione. Tuttavia, quando saranno soli, senza lo sguardo pesante di occhi indiscreti, potrebbero crollare.

Purtroppo sono segni che si stancano facilmente, poiché hanno continuo bisogno di stimoli. Detestano la monotonia e la routine. Proprio per questo, hanno quell’impulso selvaggio e avventuriero che li spinge ad andare oltre.

Sembra, invece, che siano i segni di Terra quelli più fedeli, ossia la Vergine, il Toro e il Capricorno. E chi l’avrebbe mai detto? Per cui, se il nostro partner è un segno di Fuoco, occhio a nutrire giorno per giorno questo sentimento. Deve essere in continua evoluzione.

