L’estate sta ormai entrando nel vivo e la fortuna sembra accompagnare segni zodiacali come il Leone ma anche Toro e Vergine. Segni zodiacali che troveranno l’amore e riusciranno a dare il meglio di sé durante questo periodo. Lasciando da parte momentaneamente l’oroscopo tradizionale, ci si sposterà su quello Maya che, oltre a predire un mare di felicità per il Falcone e la Lucertola, è molto interessante per altri 3 segni. La Civetta, il Pipistrello e la Scimmia, infatti, vivranno indimenticabili momenti in questo weekend che sta per arrivare.

Weekend d’amore per Toro, Vergine e per 3 fortunati segni dell’oroscopo Maya tra vacanze e denaro in arrivo

Per i nati sotto il segno della Civetta il weekend sarà all’insegna dell’amore. Qualcuno conosciuto in passato potrebbe, infatti, farsi avanti. Starà alle astute Civette capire se si tratta della persona giusta o meno. Attenzione a non farsi prendere da facili entusiasmi perché la fregatura potrebbe nascondersi dietro l’angolo. Il fine settimana, inoltre, trascorrerà anche alla ricerca di una soluzione lavorativa, accettare o meno un avanzamento di carriera che comporta maggiori responsabilità. Sicuramente una scelta ardua che non permetterà alle Civette di distrarsi eccessivamente. Meglio, però, non dimenticarsi di un po’ di sano riposo, dopotutto è estate anche per questo segno.

Pipistrello

I Pipistrelli vivranno un weekend ricco di notizie interessanti sul fronte lavorativo e sentimentale. Chi sperava di ottenere una promozione potrebbe ricevere la risposta positiva già in questi giorni. Ma non si tratta solamente di lavoro perché alcuni di coloro che amano giocare a schedine o puntare somme al casinò, ovviamente sempre senza esagerare, potrebbero avere soddisfazioni. L’arrivo di una somma di denaro inaspettata, infatti, fa sempre bene a cuore e mente. Dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele ma sarà necessaria pazienza perché il partner potrebbe travisare le nostre parole. I single lo resteranno ancora per un po’ di tempo ma qualcuno di interessante potrebbe arrivare verso la fine del mese di luglio. Meglio cominciare a mangiare meno perché in questi giorni si potrebbe aver esagerato e i problemi di stomaco cominceranno a farsi sentire.

Scimmia

Il fine settimana che si sta avvicinando si prospetta molto interessante anche per i nati sotto il segno della Scimmia. Dal punto di vista lavorativo attenzione agli screzi tra colleghi che potrebbero danneggiare la nostra reputazione. Sarà sufficiente mantenere la calma senza far nascere discussioni inutili che potrebbero infastidire. L’amore va bene ma i single dovrebbero cominciare a guardarsi attorno, l’estate è perfetta per brevi flirt che potrebbero sfociare in qualcosa in più. Le vacanze si avvicinano e si trascorreranno momenti felici da soli o con amici e partner. Parola d’ordine: relax, meglio non portarsi il lavoro dietro. Quindi, weekend d’amore per Toro, Vergine e per 3 fortunati segni Maya.

