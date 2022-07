Periodo nero per Bilancia e Acquario, mentre per questo segno zodiacale arriverà un’ondata di fortuna e soldi

Luglio si sta rivelando un mese davvero molto particolare per quasi tutti i segni dello zodiaco. Per alcuni, infatti, complici anche i recenti eventi astronomici, questo mese è iniziato alla grande, con tantissime novità e cambiamenti all’orizzonte.

Per altre persone, invece, la situazione è ancora in stallo, sia per quanto riguarda l’aspetto economico che per quello sentimentale. Purtroppo, c’è chi sta ancora attraversando un periodo davvero difficile e la voglia di rimettersi in gioco è sempre più debole.

In questo contesto, l’oroscopo ha già previsto quali saranno i segni che, nelle prossime settimane, dovranno ancora affrontare delle difficoltà. Infatti, è in arrivo un periodo nero per Bilancia e Acquario, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, l’amore ed il rapporto con la famiglia.

2 segni veramente sfortunati

Per i nati sotto il segno della Bilancia, in particolare, sarà decisivo l’incontro tra la Luna e Giove del 18 luglio. Questo evento, infatti, avrà un’influenza piuttosto negativa e provocherà una profonda instabilità al lavoro, con un conseguente calo dei guadagni. Ciò non farà altro che alimentare l’insoddisfazione e la precarietà, minando anche il rapporto di coppia. In famiglia, quindi, si inizierà a respirare un’aria davvero pesante e le tensioni saranno all’ordine del giorno. Per risolvere questa situazione bisognerà attendere ancora la fine del mese, quando inizieranno ad esserci i primi segnali di ripresa.

I prossimi giorni saranno pesanti, come dicevamo, anche per l’Acquario a causa della posizione un po’ ambigua del Sole. Quest’ultimo, infatti, si troverà in opposizione a Plutone e cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote. Anche in questo caso, sul lavoro si registrerà un calo nella produttività e nella coppia continueranno i litigi e le incomprensioni. La situazione, però, dovrebbe migliorare con l’inizio delle vacanze estive, quando la mente sarà più libera.

Periodo nero per Bilancia e Acquario, mentre per questo segno zodiacale arriverà un’ondata di fortuna e soldi

La seconda metà di luglio, invece, sarà piuttosto fortunata per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per questi ultimi, infatti, il cielo sarà estremamente benevolo, grazie anche all’ingresso di Venere che affiancherà Marte dal 20 luglio. Per commercianti, artigiani e liberi professionisti si prospetta un mese da incorniciare dal punto di vista dei guadagni che saranno più alti rispetto alla media stagionale.

Ci saranno, inoltre, delle conferme positive per quanto riguarda l’amore, il rapporto con gli amici e la salute. Se nei mesi precedenti i Gemelli hanno tentennato sotto questi aspetti, nelle prossime settimane la situazione verrà nettamente ribaltata. Ovviamente, saranno necessari però una buona dose di impegno, comprensione e fiducia, senza cui non si potrà andare avanti. Infine, ricordiamo che oltre ai Gemelli ci saranno anche altri segni baciati dalla fortuna.

