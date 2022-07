Le vacanze al mare ci fanno indubbiamente piacere e ci alletta l’idea di prendere il sole sdraiate sulla sabbia. Certo, però, potrebbe mancarci quell’abitudine che abbiamo a casa e che fa parte della nostra quotidianità. Ossia truccarci. Amiamo molto usare il trucco perché ci sentiamo più belle e sicure. E, per quanto possiamo avere voglia di mare, pensare di dover rinunciare al make up in spiaggia un po’ ci rattrista. In realtà, chi ama molto truccarsi in ogni occasione può non rinunciare a questo rito anche in vacanza. Basta conoscere le regole, e soprattutto i prodotti, che possono aiutarci a truccarci anche al mare.

Il make up da spiaggia

Il make up per la spiaggia deve essere innanzitutto leggero, per permettere la traspirazione della pelle. E deve essere basato sull’uso di prodotti dotati di filtro solare annesso. Certamente deve resistere all’acqua, al caldo e al sudore e assicurare anche una lunga durata. Scopriremo come procedere e come truccare nel modo giusto viso, occhi e labbra. E forniremo anche un utile e pratico consiglio per chi non vuole rinunciare alla cura e al disegno delle sopracciglia anche al mare.

Ecco il trucco leggero ideale per andare al mare più 1 consiglio utile per le sopracciglia

Per quanto riguarda il trucco viso, al mare possiamo scegliere un fondotinta solare leggero liquido o una crema colorata con filtri alti. Questi prodotti permetteranno l’impeccabilità del nostro incarnato, oltre che assicurare protezione dai raggi UV. Il trucco occhi dovrà vertere principalmente sul buon uso di un mascara waterproof, ossia resistente all’acqua. Potremmo inoltre sfumare le palpebre con ombretti a lunga tenuta e resistenti all’acqua e al sudore. Per le labbra è consigliabile un effetto molto naturale. Per cui, per il trucco spiaggia, quello che non è ideale è un rossetto rosso acceso. Perfetto invece un burro labbra chiaro con filtro solare protettivo. O anche un lucidalabbra trasparente.

Dunque, ecco il trucco leggero ideale per andare al mare. E concludiamo con un utile consiglio per chi non vuole rinunciare ad avere delle belle sopracciglia curate in spiaggia. In questo caso il prodotto perfetto sarà un gel per sopracciglia waterproof. Si tratta di un cosmetico a elevata densità di pigmentazione e resistente all’acqua. Il gel permetterà di realizzare sopracciglia folte e definite aderendo ai peli e creando un effetto infoltente. Dopo l’asciugatura del prodotto sul viso, le sopracciglia risulteranno a effetto opacizzato.

