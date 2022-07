In Italia ci sono alcuni piccoli comuni che sono dei veri e propri paesi-gioiello. Questi si trovano sulle coste ma, oltre alle acque cristalline, spiccano per storia, cultura, tradizione e patrimonio artistico e naturalistico. Si tratta, nello specifico, dei cosiddetti borghi marinari con alcuni di questi che sono anche delle rilevanti mete turistiche.

Così come ci sono pure tanti altri borghi marinari che, seppur meno conosciuti, non sono da meno in quanto sono davvero caratteristici. Vediamo allora, tra i borghi marinari nel nostro Paese, quali sono alcuni da visitare assolutamente in estate anche per un solo giorno.

Quali sono in Italia i borghi marinari da visitare in estate

Nel dettaglio, tra i borghi marinari più belli, nella regione Lazio spicca Sperlonga. Che è un borgo marinaro spettacolare noto per la bellezza delle sue spiagge e del litorale. Ma anche e soprattutto per il fatto che Sperlonga sorge su uno sperone di roccia.

Spostandosi invece sulla Costiera Amalfitana, tra i borghi marinari più belli c’è Atrani. Che non a caso è nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Atrani, inoltre, di sera è un borgo marinaro spettacolare quando le luci sono accese. Ed anche per questo il borgo spesso è il set per la realizzazione di film e di spot pubblicitari.

Spostandosi in Puglia, uno dei borghi marinari più belli ed anche più noti d’Italia è Polignano a Mare. Con la parte più antica del borgo che, a strapiombo sul mare Adriatico, è situata su uno sperone roccioso. I turisti, tra l’altro, d’estate arrivano in massa a Polignano a mare pure per fare il caratteristico tour in barca delle grotte.

Ecco quindi quali sono in Italia i borghi marinari. O almeno alcuni tra i più belli da visitare assolutamente in estate. Ma nello stesso tempo meritano di essere citati pure Scilla e Marzamemi. Vediamo perché.

Perché visitare in estate Scilla e Marzamemi, due perle tra i borghi di mare

Dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, Scilla in Calabria spicca tra i borghi marinari più belli d’Italia. Visto che, sullo stretto di Messina, è situato su un promontorio. Il nome del borgo marinaro, inoltre, è associato nella mitologia greca, insieme a Cariddi, ad un mostro marino.

In Sicilia, invece, Marzamemi è una frazione marinara del comune di Pachino. Con le spiagge che sono belle e incontaminate, e che rendono di conseguenza il borgo marinaro un posto ideale pure per trascorrere d’estate una lunga vacanza.

