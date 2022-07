È un dato di fatto che l’Italia sia una miniera di bellezze naturali e paesaggistiche, ma anche di città d’arte dal fascino senza tempo.

Accanto ai piccoli borghi caratteristici, prendono posto i grandi centri come Roma, Bologna, Firenze o Venezia: da visitare assolutamente se ancora non l’abbiamo fatto.

Perfetti come meta di un weekend lungo durante l’anno, questi centri risultano tuttavia quasi proibitivi nel corso dell’estate.

Il caldo torrido e i picchi raggiunti dai termometri regionali scoraggiano molti di noi ad avvicinarsi alle città d’arte nei mesi estivi.

Ma, se non vogliamo rinunciare alla vacanza a stampo culturale, possiamo sempre scegliere una destinazione dove il clima è più mite.

Un esempio è Porto, in Portogallo: scrigno di arte, cultura e bellezze naturali che offre tantissimi percorsi con cui arricchire la mente e l’anima.

Ugualmente stimolante e attraente è anche questa città recentemente premiata come miglior destinazione europea 2022 che vanta patrimoni UNESCO ed è vicina all’Italia.

Si tratta di Lubiana, capitale della Slovenia, che tra gli altri pregi accennati include quello di rientrare tra le città più green in Europa.

È da girare tutta rigorosamente a piedi: il centro è interamente pedonale, non mancano in alternativa piste ciclabili e anche l’architettura è amica dell’ambiente.

Lubiana cerca, infatti, di riunire la sua anima più caratteristica con quella più moderna, progettando soluzioni architettoniche su misura.

Di rilievo è ad esempio la zona di Metelkova Mesto.

È uno spazio aperto ai giovani artisti dove gli edifici più malconci tornano a vivere grazie a murales, graffiti o installazioni.

Vanta patrimoni UNESCO ed è vicina all’Italia questa città premiata per la sostenibilità perfetta da visitare in agosto

E sempre a proposito di architettura, impossibile non citare alcuni capolavori di Art Nouveau che hanno guadagnato il titolo di patrimonio UNESCO.

Tra i maggiori punti di interesse vanno inoltre menzionati il castello di Lubiana, che svetta sulla collina sopra la città e il triplo ponte.

Una volta fatta scorpacciata di arte e cultura, spostiamoci verso suggestive mete naturali, poco distanti dalla città.

Tra queste il lago di Bled, le grotte di Postumia e la valle dell’Isonzo, al confine con l’Italia, incoronata dalle Alpi Giulie.

Oltre ad un clima piacevolmente fresco, qui troveremo gole, laghi, grotte, cascate e splendidi scorci paesaggistici che sarebbe un peccato non fotografare.

E, mentre andiamo in esplorazione di questa valle premiata per il turismo sostenibile, non dimentichiamo di fare pausa per gustare la gastronomia locale.

Lettura consigliata

Visitiamo questa città italiana, patrimonio Unesco, gratuitamente o quasi facendo scorpacciata di arte e buon cibo