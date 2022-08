Per tutti gli amanti dei film di azione, su una delle piattaforme in streaming più importanti, è arrivata la serie completa di “die hard”. Interprete è un giovane, soprattutto all’inizio della saga, Bruce Willis. Esempio, invece per molti maschietti, di attori che hanno fatto un gran fisico negli anni. Soprattutto è incredibile vedere quanto siano cambiate le braccia e i bicipiti di questi attori. Dobbiamo anche dire, in effetti, che, dedicandosi completamente alla carriera cinematografica, sono stati seguiti da allenatori e preparatori di ottimo livello. Cercheremo allora in questo nostro articolo di suggerire ai nostri lettori come cercare di potenziare le braccia anche da casa. Esercizi semplici, per puntare a potenziare il fisico, magari rassodando una parte muscolare addormentata.

Quanto intensamente dovremmo allenare le braccia

Prima di vedere qualche esercizio, dovremmo anche rispondere sicuramente a una potenziale domanda di chi sta leggendo. Se vogliamo potenziare effettivamente la massa muscolare delle nostre braccia, dovremmo allenarle almeno 3 volte alla settimana. Unendo il nostro sforzo a una dieta equilibrata e abbastanza povera di grassi e zuccheri, potremmo vedere qualche risultato entro un mese. Sicuramente, al di là del nostro sforzo fisico, il “plank” rimane per gli esperti l’esercizio a corpo libero maggiormente in grado di tonificare le braccia.

Allenare le braccia anche a casa e avere più forza e muscoli velocemente

Ovviamente bilancieri e manubri rimangono tecnicamente gli attrezzi più famosi ed efficaci per aumentare e allenare i bicipiti. Ma considerando di non essere degli amanti o degli esperti di palestra, il nostro consiglio sarebbe anche quello di variare gli esercizi. Potremmo, infatti stufarci, e dopo qualche giorno abbandonare tutto, annullando lo sforzo iniziale e magari buttando via i soldi dell’investimento. Ecco, allora che sicuramente, il vogatore, che moltissime famiglie stanno acquistando, sarebbe uno degli attrezzi maggiormente indicati allo sviluppo delle braccia.

Allenamento fai da te

Potrebbe esserci capitato di vedere durante le passeggiate degli sportivi amatoriali dotati di bottigliette d’acqua nelle mani. Non è solo un modo per idratarsi, dopo la perdita del sudore, ma anche per fare allenamento degli arti superiori, assieme a quegli inferiori. Non scherziamo, quando li vediamo per strada, perché questo movimento di sollevamento continuo, magari in un’ora di camminata, potrebbe essere un ottimo inizio per rassodare le braccia. Ancora meglio, a questo punto, qualora decidessimo di acquistare dei piccoli manubri proprio da passeggio. Ricordandoci anche però di alcuni errori da non fare proprio durante la camminata o la corsa.

Come allenare le braccia anche a casa potrebbe comunque dipendere anche dalla nostra forza di volontà e da qualche piccola attenzione.

